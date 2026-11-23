Tại đây, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã đọc quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Trần Thị An, 97 tuổi, ngày vào Đảng 5/6/1947, chính thức ngày 10/10/1947.

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Trần Thị An

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao quyết định, giấy chứng nhận và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Trần Thị An.

Ông Lê Hoài Trung trao quyết định, giấy chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Trần Thị An

Ông Lê Hoài Trung thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống đảng viên Trần Thị An; bày tỏ sự trân trọng về quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên và những đóng góp bền bỉ của đồng chí trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà, chúc mừng đảng viên Trần Thị An nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, lãnh đạo phường Đông Hà đã tặng quà chúc mừng đảng viên Trần Thị An nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.