3 đảng viên được trao, truy tặng Huy hiệu dịp này là các ông Chế Thanh Sung, Trần Nhọn và bà Phạm Thị Kiên.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Huế

Tại gia đình ông Chế Thanh Sung, ở phường Phú Xuân, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác thành kính thắp hương tưởng nhớ, tri ân những cống hiến của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông Chế Thanh Sung, tên gọi khác là Chế Công Chi, sinh năm 1930, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945, từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong Quân đội và công tác tại các địa phương. Ông qua đời ngày 4/10/2026. Việc truy tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến của ông.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng ông Trần Nhọn

Đến thăm gia đình ông Trần Nhọn (phường Phú Xuân) và bà Phạm Thị Kiên (phường Thủy Xuân), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe. Ông Trần Nhọn sinh năm 1928, nhập ngũ năm 1948, được kết nạp Đảng tháng 10/1948. Bà Phạm Thị Kiên, sinh năm 1930, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1946, được kết nạp Đảng năm 1948.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng: “Hôm nay, chứng kiến đồng chí đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, tuổi 98, ngay tại mái ấm của gia đình, chúng tôi thật sự xúc động. Đây không chỉ là một nghi thức trao tặng huy hiệu Đảng mà còn thể hiện tình cảm, sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí, người đã dành phần lớn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Tôi trân trọng cảm ơn gia đình luôn đồng hành, chăm sóc động viên để đồng chí có được niềm vui, niềm hạnh phúc, vinh dự trong hôm nay. Xin kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống hạnh phúc bên gia đình, con cháu, mãi là niềm tự hào, là chỗ dựa tinh thần quý báu của gia đình, của địa phương và Đảng bộ thành phố”.