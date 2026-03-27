Ông Lê Hồng Vinh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Thứ Sáu, 17:21, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (27/3), tại phiên họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021- 2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 62/62 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hồng Vinh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030 và tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ra mắt, nhận nhiệm vụ

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất, bầu các ông Lê Văn Bảo, Hoàng Nam, Phan Phong Phú, Hoàng Xuân Tân, Lê Đức Tiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Quảng Trị khuyến khích đi chung xe, đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học
VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự tại Trung Đông khiến nguồn cung xăng dầu toàn cầu bị gián đoạn, giá nhiên liệu liên tục leo thang và nguy cơ khan hiếm cục bộ, tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch triển khai giải pháp ứng phó, đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn.

Băng rừng, vượt thác Tam Lu đi bầu cử sớm ở xã Trường Sơn, Quảng Trị
VOV.VN - Sáng nay 8/3, 3 điểm bầu cử sớm ở bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng của xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị chính thức đón cử tri đến thực hiện quyền công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quảng Trị đảm bảo cử tri ở mọi khu vực đều tham gia bầu cử
VOV.VN - Để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận cho một số khu vực đặc biệt khó khăn ở tỉnh Quảng Trị tổ chức bỏ phiếu sớm.

