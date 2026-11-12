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Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 11:20, 12/11/2026
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VOV.VN - Sáng 12/11, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự cuộc họp.

Kỳ họp được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 117-KL/TW ngày 6/11/2026 của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 649-TB/VPTU ngày 9/11/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhân sự Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Quang cảnh kỳ họp thứ 7 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo chương trình kỳ họp, sau phiên khai mạc, HĐND Thành phố sẽ tiến hành quy trình công tác nhân sự theo thẩm quyền

Kết quả, 100% đại biểu có mặt bầu ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Ông Lê Quốc Phong (bên phải) và ông Nguyễn Văn Được nhận hoa từ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Trình độ chuyên môn tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

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Chân dung ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ông Lê Quốc Phong từng làm Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Năm 2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Từ tháng 10/2025, ông Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

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Chân dung Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong

VOV.VN - Tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 14/10, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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