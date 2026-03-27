中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Nguyễn Đăng Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Thứ Sáu, 16:36, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp lần này, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Nghị quyết xác nhận 62 người đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Với 62/62 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Đăng Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1968, quê quán Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;  Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật, Đại học ngành Hành chính.

Ông Nguyễn Đăng Quang từng trải qua các vị trí: Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đăng Quang được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị và trưởng các ban của HĐND tỉnh Quảng Trị ra mắt, nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026- 2031 cũng bầu bà Phạm Thị Hân và ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026- 2031.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị bầu cử chức vụ nhân sự Nguyễn Đăng Quang
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức hai con số
Quảng Trị hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức hai con số

VOV.VN - Chiều nay (18/3), Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị Lần thứ 3 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Quảng Trị hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức hai con số

Quảng Trị hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức hai con số

VOV.VN - Chiều nay (18/3), Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị Lần thứ 3 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Băng rừng, vượt thác Tam Lu đi bầu cử sớm ở xã Trường Sơn, Quảng Trị
Băng rừng, vượt thác Tam Lu đi bầu cử sớm ở xã Trường Sơn, Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay 8/3, 3 điểm bầu cử sớm ở bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng của xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị chính thức đón cử tri đến thực hiện quyền công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Băng rừng, vượt thác Tam Lu đi bầu cử sớm ở xã Trường Sơn, Quảng Trị

Băng rừng, vượt thác Tam Lu đi bầu cử sớm ở xã Trường Sơn, Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay 8/3, 3 điểm bầu cử sớm ở bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng của xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị chính thức đón cử tri đến thực hiện quyền công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (4/3), Đoàn kiểm tra, giám sát số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (4/3), Đoàn kiểm tra, giám sát số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội