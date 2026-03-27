Ông Nguyễn Đăng Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Tại kỳ họp lần này, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Nghị quyết xác nhận 62 người đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Với 62/62 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1968, quê quán Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật, Đại học ngành Hành chính.

Ông Nguyễn Đăng Quang từng trải qua các vị trí: Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đăng Quang được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị và trưởng các ban của HĐND tỉnh Quảng Trị ra mắt, nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026- 2031 cũng bầu bà Phạm Thị Hân và ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026- 2031.