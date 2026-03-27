Ông Nguyễn Hoài Anh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thứ Sáu, 15:40, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 27/3, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ong nguyen hoai anh tiep tuc duoc bau giu chuc chu tich ubnd tinh thanh hoa hinh anh 1
Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1977, quê tỉnh Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng có trình độ thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Kiến trúc sư; Cử nhân Ngữ văn Anh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh từng kinh qua nhiều vị trí như: Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Đến tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tháng 3/2026, ông Nguyễn Hoài Anh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hải/VOV.VN
Tin liên quan

Đà Nẵng lấy kết quả quý II/2026 làm "thước đo", cán bộ không đạt yêu cầu sẽ thay
Đà Nẵng lấy kết quả quý II/2026 làm "thước đo", cán bộ không đạt yêu cầu sẽ thay

VOV.VN - Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu quý II/2026 được xác định là "thước đo" trực tiếp năng lực của từng cấp ủy, người đứng đầu. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu, nếu cán bộ không đáp ứng sẽ kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ, kể cả người đứng đầu.

Đà Nẵng lấy kết quả quý II/2026 làm "thước đo", cán bộ không đạt yêu cầu sẽ thay

Đà Nẵng lấy kết quả quý II/2026 làm "thước đo", cán bộ không đạt yêu cầu sẽ thay

VOV.VN - Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu quý II/2026 được xác định là "thước đo" trực tiếp năng lực của từng cấp ủy, người đứng đầu. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu, nếu cán bộ không đáp ứng sẽ kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ, kể cả người đứng đầu.

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới
Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Điểm đặc biệt của Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khoá XIV
Điểm đặc biệt của Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khoá XIV

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là bước “đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ” khi cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng thành cơ chế, quy định và nguyên tắc thực thi.

Điểm đặc biệt của Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khoá XIV

Điểm đặc biệt của Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khoá XIV

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là bước “đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ” khi cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng thành cơ chế, quy định và nguyên tắc thực thi.

