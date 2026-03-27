Ông Nguyễn Hoài Anh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 27/3, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1977, quê tỉnh Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng có trình độ thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Kiến trúc sư; Cử nhân Ngữ văn Anh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh từng kinh qua nhiều vị trí như: Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Đến tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tháng 3/2026, ông Nguyễn Hoài Anh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.