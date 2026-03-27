Ông Nguyễn Hồng Phong được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Thứ Sáu, 22:47, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành. Kỳ họp cũng kiện toàn các chức danh chủ chốt, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngày 27/3, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Ong nguyen hong phong duoc bau giu chuc chu tich hDnd tinh thanh hoa hinh anh 1
Ông Nguyễn Hồng Phong được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX. Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa - được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Tiến Lam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Quang Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII - tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các ủy viên Ủy ban, Trưởng ban Dân tộc và trưởng các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với các trưởng ban của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Trưởng ban Dân tộc Lương Tiến Thành; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hoàng Anh Tuấn; Trưởng ban Pháp chế HĐND Nguyễn Quốc Hải; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Ngô Thị Hồng Hảo tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử.

Ông Nguyễn Hồng Phong sinh năm 1979, quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ Tiến sĩ Luật học. Trước khi được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tháng 1/2025, ông Nguyễn Hồng Phong đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Tháng 7/2025, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân.

Ngày 17/9/2025, ông được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra giữa tháng 10/2025, ông Nguyễn Hồng Phong tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hải/VOV.VN
Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa
VOV.VN - Chiều 27/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Chiều 27/3, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Hoàng Giang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Chiều nay (27/3), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo thẩm quyền cho nhiệm kỳ mới.

