Trong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản nhằm triển khai thỏa thuận thượng đỉnh Việt – Nhật, chiều nay (29/11), đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã có cuộc làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu báo cáo với đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và Đoàn Ban Chính sách, Chiến lược trung ương về tình hình chính trị, kinh tế của Nhật Bản, quan hệ hai nước, hoạt động của Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, nêu bật kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa diễn ra, đồng thời nhấn mạnh chuyến công tác của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và Đoàn Ban Chính sách, Chiến lược trung ương là bước triển khai đầu tiên kết quả của hoạt động ngoại giao thượng đỉnh nêu trên.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu báo cáo Đoàn tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, cũng như ý nghĩa sâu sắc của hợp tác song phương và mong muốn tiếp tục mở rộng những nội hàm của quan hệ hợp tác Việt – Nhật trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại sự kiện.

“Trên cơ sở những yêu cầu phát triển của đất nước, cũng như kết quả chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tôi đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tiếp tục chủ động thúc đẩy triển khai thực chất tuyên bố tầm nhìn chung và các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Thứ hai là tạo chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học – công nghệ và phát triển hạ tầng. Thứ ba là nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về Nhật Bản. Thứ tư là phát huy nguồn lực trí thức, không chỉ của Nhật Bản, mà cả của Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Thứ năm là thiết lập, mở rộng mạng lưới tư vấn chính sách, giúp Ban Chính sách, Chiến lược trung ương kết nối với các Viện nghiên cứu chính sách hàng đầu của Nhật Bản”, ông Nguyễn Thanh Nghị nói.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tặng quà Giáo sư Ohno Kenichi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tặng quà Giáo sư Trần Văn Thọ.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã có cuộc trao đổi với Giáo sư danh dự Đại học Waseda Trần Văn Thọ và Giáo sư danh dự của Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) Ohno Kenichi, về một số chủ đề quan trọng như kinh nghiệm tăng trưởng hai con số của Nhật Bản và các vấn đề phát triển của kinh tế Việt Nam, xây dựng chiến lược tự chủ quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, trọng tâm là công nghiệp và công nghệ trong nước.