Ông Nguyễn Tuấn Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026–2031

Thứ Sáu, 21:07, 27/03/2026
VOV.VN - Ngày 27/3, tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI được tín nhiệm bầu tái đắc cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026–2031 với số phiếu đạt 100%.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII được tổ chức nhằm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, HĐND tỉnh đã tiến hành kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Về chức danh UBND, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI được tín nhiệm bầu tái đắc cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026–2031 với số phiếu đạt 100%.   

HĐND tỉnh Lào Cai tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975, quê quán Hà Nội; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các cơ quan Trung ương và địa phương; từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021–2026; sau đó được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai sau sáp nhập.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Anh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đồng thời khẳng định đây là vinh dự lớn lao, song cũng là trách nhiệm nặng nề. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026–2031, địa phương đứng trước thời cơ phát triển mới, với mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc. Trên tinh thần đó, UBND tỉnh cam kết tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10%/năm trở lên; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng để đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Lào Cai tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế gồm công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp xanh; nông nghiệp sinh thái, giá trị cao; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kinh tế cửa khẩu và logistics gắn với xây dựng cửa khẩu thông minh.

Cùng với đó, địa phương xác định chuyển đổi số và phát triển xanh là phương thức phát triển mới, phấn đấu đưa kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP vào năm 2030; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, giữ vững tỷ lệ che phủ rừng trên 60%. Đồng thời lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển, ưu tiên nguồn lực cho giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, cụ thể hóa quyết tâm chính trị bằng những kết quả thực chất; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để xây dựng Lào Cai phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng với kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh Lào Cai cũng bầu 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031, gồm: ông Ngô Hạnh Phúc, ông Giàng Quốc Hưng, ông Nguyễn Thành Sinh, ông Phan Trung Bá và bà Vũ Thị Hiền Hạnh; trong đó ông Giàng Quốc Hưng được bầu mới, các Phó Chủ tịch còn lại tái đắc cử từ nhiệm kỳ trước.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Tag: Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Lào Cai tái đắc cử Chủ tịch UBND Lào Cai HĐND Lào Cai nhân sự Lào Cai lãnh đạo Lào Cai nhiệm kỳ 2026 2031 bầu cử Lào Cai kinh tế Lào Cai phát triển Lào Cai tăng trưởng GRDP kinh tế cửa khẩu logistics Lào Cai chuyển đổi số Lào Cai
