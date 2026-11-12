Ông Nguyễn Văn Được: Cơ chế là điều kiện cần, thực hiện là yếu tố quyết định

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có cuộc trao đổi với VOV về những chuyển biến thực chất trong công tác điều hành, lời giải cho các điểm nghẽn phát triển cũng như năm đột phá chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị Đảng uỷ UBND TP.HCM

PV: Thưa ông, nhìn lại một năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I trong bối cảnh không gian phát triển mới sau hợp nhất, ông đánh giá đâu là những kết quả nổi bật nhất và chuyển biến nào cho thấy Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống?

Ông Nguyễn Văn Được: Sau một năm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, có thể khẳng định Thành phố đã đạt được ba kết quả quan trọng, đó là: Nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương sau hợp nhất; duy trì đà tăng trưởng kinh tế; và từng bước chuyển hóa các định hướng chiến lược thành những chương trình, dự án và kết quả cụ thể.

Thứ nhất, kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. GRDP tăng liên tục qua các quý: Quý I đạt 8,57%, Quý II đạt 8,68% và Quý III đạt 9,86% – mức cao nhất trong 10 năm qua.

Trong 10 tháng, thu ngân sách đạt 762.000 tỷ đồng, tăng 16%; thu hút FDI đạt 19,1 tỷ USD, gấp hơn 4 lần cùng kỳ, dẫn đầu cả nước; giải ngân đầu tư công đạt 118.300 tỷ đồng, bằng 80,1% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước 74,1%. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để Thành phố phấn đấu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Thứ hai, thể chế và hạ tầng phát triển có bước chuyển rõ nét. Thành phố chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, đưa Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 vào thực tiễn quản lý, tạo thêm công cụ tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, đất đai và đầu tư. Từ đầu năm đến nay, nhiều công trình trọng điểm đã được khởi công, khánh thành với tổng vốn hơn 37 tỷ USD; trong đó có tuyến chính cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm. Tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, dự án thành phần 3, cũng đã đưa vào khai thác từ ngày 29/4/2026. Đặc biệt, Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm đã được HĐND Thành phố thông qua, mở ra không gian và định hướng phát triển dài hạn.

Thứ ba, thành quả tăng trưởng từng bước được chuyển hóa thành chất lượng sống của người dân. Thành phố đã đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới trước năm học 2026–2027; hơn 9,6 triệu người được khám sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử; di dời 2.987 căn nhà trên và ven kênh rạch, vượt mục tiêu năm; đồng thời đang triển khai xây dựng khoảng 22.900 căn nhà ở xã hội.

Điều quan trọng hơn cả là sự chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, điều hành: từ tư duy ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện, từ có nghị quyết đến phải có công trình, dự án và sản phẩm cụ thể. Chúng tôi xác định hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là thước đo năng lực hoạt động của bộ máy.

Ông Nguyễn Văn Được cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Lễ Phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030, ngày 13/6

PV: Sau hợp nhất, Thành phố có thêm nhiều cơ chế đặc thù, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị vừa có hiệu lực từ ngày 1/10 vừa qua. Với hành lang pháp lý mới và quyết tâm đổi mới khâu thực thi, Thành phố sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn nào và đâu là những “nút thắt” cần tập trung xử lý dứt điểm?

Ông Nguyễn Văn Được: Việc hợp nhất đã tạo cho TP.HCM một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm lực và lợi thế liên kết vùng vượt trội. Cùng với các cơ chế, chính sách đặc thù và Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, Thành phố có thêm công cụ pháp lý quan trọng để tái cấu trúc không gian kinh tế, phân bổ nguồn lực và tạo động lực phát triển dài hạn. Trên cơ sở đó, Thành phố tập trung tháo gỡ ba nhóm điểm nghẽn lớn.

Một là, điểm nghẽn về thể chế và thủ tục đầu tư. Thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Quan điểm rất rõ: Việc đã xác định rõ thẩm quyền, đủ điều kiện pháp lý thì phải giải quyết ngay; không để sự chậm trễ trong quy trình nội bộ làm mất cơ hội đầu tư và phát triển.

Hai là, điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng. Thành phố tập trung đồng bộ hóa quy hoạch với kế hoạch đầu tư, vận dụng cơ chế tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Năm 2026, Thành phố bố trí 66.300 tỷ đồng cho công tác bồi thường của 152 dự án, đến nay đã giải ngân 88,31%. Việc triển khai phải bảo đảm hài hòa lợi ích, quyền và sinh kế chính đáng, lâu dài của người dân.

Ba là, điểm nghẽn về huy động và phân bổ nguồn lực. Thành phố khai thác hiệu quả quỹ đất theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút vốn đầu tư xã hội vào hạ tầng chiến lược, kinh tế số, kinh tế xanh và Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, cơ chế tốt mới là điều kiện cần; tổ chức thực hiện mới là yếu tố quyết định. Những vấn đề Thành phố phải tập trung xử lý đến cùng hiện nay là xác định giá đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng; xử lý các dự án tồn đọng kéo dài; giải quyết ùn tắc giao thông, ngập nước và nâng cao năng lực thực thi của chính quyền cơ sở.

Đến nay, Thành phố đã tháo gỡ được 821 dự án tồn đọng, chiếm 61% tổng số dự án (445 dự án đã có hướng chỉ đạo, 72 dự án đang giải quyết trên tổng số là 1.338 dự án). Chúng tôi sẽ tiếp tục phân loại rõ từng dự án, từng vướng mắc, xác định cơ quan và người chịu trách nhiệm, tiến độ giải quyết cụ thể; kiên quyết không để nguồn lực xã hội tiếp tục bị đình trệ, lãng phí.

Metro vận hành song song cầu Sài Gòn, kết nối cửa ngõ phía Đông với khu vực trung tâm Thành phố.

PV: Đại hội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10–11%/năm, và ngay trong năm 2026 Thành phố quyết tâm đạt mức tăng trưởng hai con số. TP.HCM sẽ dựa vào những động lực bứt phá nào để hiện thực hóa mục tiêu này?

Ông Nguyễn Văn Được: Tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và bình quân 10–11%/năm trong cả nhiệm kỳ 2025–2030 là mục tiêu rất cao, đòi hỏi Thành phố phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, khai thác tối đa các nguồn lực và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Thành phố xác định tập trung vào bốn động lực trọng tâm.

Thứ nhất, lấy đầu tư công làm vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư toàn xã hội. Với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 147.600 tỷ đồng, Thành phố tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm; đồng thời đẩy nhanh đấu giá quỹ đất đủ điều kiện, khơi thông pháp lý các dự án tồn đọng để đưa nguồn lực tư nhân vào sản xuất, kinh doanh. Đến cuối tháng 10, giải ngân đầu tư công đạt 80,1% kế hoạch. Trong những tháng cuối năm, Thành phố tập trung khởi công 14 công trình trọng điểm, gồm 9 dự án đầu tư công và 5 dự án PPP, đồng thời huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển.

Thứ hai, tạo đột phá về hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển. Thành phố tập trung triển khai các tuyến Vành đai 2, 3, 4, Quốc lộ 1A; các trục cao tốc liên vùng; hệ thống đường sắt đô thị gắn với mô hình TOD; kết nối đồng bộ cảng biển, sân bay và các trung tâm logistics.

Một số kết quả cụ thể cho thấy, tiến độ đang được thúc đẩy mạnh mẽ: cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đã khởi công tuyến chính, giải phóng mặt bằng đạt hơn 75% trên địa bàn Thành phố; Vành đai 4 giải ngân khoảng 89,8% kế hoạch vốn năm 2026; Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng, đang triển khai thi công đồng loạt các nhà ga; đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm đã khởi công. Các nút giao An Phú, Mỹ Thủy và dự án mở rộng Quốc lộ 50 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ…

Cùng với đó, Thành phố phát huy lợi thế cảng biển và logistics. Trong 9 tháng, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 287,63 triệu tấn, tăng 9,3%; Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ đã được thành lập. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM chính thức vận hành; thứ hạng Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI) của Thành phố tăng 11 bậc, lên vị trí 84.

Thứ ba, phát triển động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Thành phố chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, chất lượng và hàm lượng công nghệ làm nền tảng. Ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản trị và sản xuất; thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ có giá trị gia tăng cao, đồng thời định hướng dòng vốn tín dụng vào những lĩnh vực tạo ra năng lực cạnh tranh mới.

Thứ tư, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, thương mại – dịch vụ và xuất khẩu. Thành phố triển khai các chương trình kích cầu gắn với du lịch, văn hóa; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, duy trì chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực sản xuất. Trong 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%; khách quốc tế đạt 9,34 triệu lượt, tăng 36,9%; xuất khẩu đạt 84,87 tỷ USD, tăng 10,93%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%.

Để bảo đảm các động lực này chuyển thành kết quả thực chất, UBND Thành phố đã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng sở, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tiến độ và sản phẩm đầu ra. Chúng tôi kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời bảo đảm tăng trưởng đi đôi với ổn định kinh tế, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Khu vực trung tâm thương mại – dịch vụ và không gian ven sông Sài Gòn rực sáng về đêm.

PV: Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu lớn, nhưng với người dân, thước đo cuối cùng vẫn là chất lượng sống hằng ngày. Vậy, Thành phố đã có những bước đi cụ thể nào để giải quyết nhanh các vấn đề dân sinh, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Được: Chúng tôi luôn xác định tăng trưởng kinh tế không phải là mục tiêu tự thân. Giá trị cuối cùng của phát triển phải được đo bằng chất lượng cuộc sống, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, môi trường sống và sự thụ hưởng thực chất của người dân. Trong năm qua, Thành phố tập trung giải quyết trực diện bốn nhóm vấn đề dân sinh thiết yếu.

Về y tế và giảm tải bệnh viện, Thành phố củng cố năng lực y tế cơ sở, tăng cường kết nối chuyên môn giữa trạm y tế phường, xã, đặc khu với các bệnh viện tuyến trên; đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử để người dân được chăm sóc ngay từ cơ sở. Đến hết tháng 10, đã có hơn 9,6 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt khoảng 73,2% kế hoạch. Thành phố quyết tâm hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trong năm 2026.

Về giáo dục và trường lớp, Thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất, thu hồi các khu đất dự án chậm triển khai, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư và các cơ sở sản xuất di dời để đầu tư trường học tại những khu vực đông dân cư. Chiến dịch “150 ngày đêm” đã đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới; giai đoạn 2 đang tiếp tục triển khai thêm 301 phòng học. Đặc biệt, từ năm học 2026–2027, Thành phố thực hiện miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần giảm gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình.

Về xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, Thành phố đẩy nhanh chuyển đổi công nghệ tại các nhà máy hiện hữu, đầu tư các nhà máy đốt rác phát điện và tái chế hiện đại, giảm dần tỷ lệ chôn lấp; đồng thời tăng cường phân loại rác tại nguồn và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý.

Về phát triển mảng xanh và giao thông xanh, Thành phố rà soát, khai thác hiệu quả quỹ đất công, quỹ đất sau di dời các cơ sở gây ô nhiễm để phát triển công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch. Từ ngày 1/7/2026, Thành phố miễn 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt; tỷ lệ phương tiện vận tải công cộng xanh đạt 60,2%, khối lượng vận tải hành khách công cộng tăng 13,4%.

Dự án giải quyết ngập do triều giai đoạn 1 đã đạt trên 97% khối lượng và đang vận hành thử; Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2 đã hoàn thành.

Những kết quả này là bước chuyển cụ thể, nhưng chúng tôi xác định chưa thể bằng lòng. Thành phố sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, xử lý những vấn đề người dân quan tâm hằng ngày, để mỗi bước tăng trưởng đều mang lại lợi ích thiết thực và môi trường sống tốt hơn cho cộng đồng.

PV: Năm đầu nhiệm kỳ đã tạo nền tảng quan trọng, nhưng phần lớn mục tiêu của Nghị quyết vẫn ở phía trước. Trong chặng đường còn lại của nhiệm kỳ, chính quyền Thành phố xác định những nhiệm vụ nào phải tạo được chuyển biến mang tính đột phá?

Ông Nguyễn Văn Được: Một năm đầu nhiệm kỳ đã tạo được nền tảng quan trọng, nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng chặng đường phía trước còn rất nhiều việc phải làm. UBND Thành phố xác định phải chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả; từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện quyết liệt, tạo ra sản phẩm cụ thể.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030, Thành phố tập trung vào năm đột phá chiến lược.

Một là, đột phá về thể chế, quy hoạch và năng lực thực thi. Khẩn trương hoàn thiện các quy định phân cấp, phân quyền để triển khai hiệu quả Luật Phát triển đô thị; tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm theo mô hình đô thị đa trung tâm. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Hai là, đột phá về hạ tầng giao thông và kết nối liên vùng. Tập trung đầu tư, hoàn thành các tuyến Vành đai 2, 3, 4, các trục cao tốc và hệ thống đường sắt đô thị gắn với TOD; kết nối đồng bộ cảng biển, sân bay và các trung tâm logistics, qua đó giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn vùng.

Trước mắt, Thành phố triển khai Kế hoạch giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026–2030, tập trung thực hiện 23 công trình tăng năng lực thông hành, đầu tư 5 bến xe buýt và mở các tuyến kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, sân bay Long Thành và hệ thống đường sắt đô thị. Đồng thời, đẩy mạnh giao thông thông minh thông qua tích hợp dữ liệu 1.329 camera giám sát, tối ưu hệ thống đèn tín hiệu tại 216 nút giao và ứng dụng công nghệ bản sao số tại các trục giao thông huyết mạch, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ba là, đột phá trong khơi thông nguồn lực tài chính và đất đai. Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, đưa nguồn lực đất đai, tài chính và đầu tư vào khai thác hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác công tư, khai thác quỹ đất theo quy hoạch để tái đầu tư hạ tầng; cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các dòng vốn tư nhân dài hạn.

Bốn là, đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ưu tiên phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch; hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đưa kinh tế số trở thành một trong những động lực tăng trưởng chủ đạo của Thành phố.

Năm là, đột phá về chỉnh trang đô thị và an sinh xã hội. Tập trung phát triển nhà ở xã hội, cải thiện điều kiện sống tại các khu dân cư, di dời và tái định cư nhà trên và ven kênh rạch, giải quyết căn cơ tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội. Đặc biệt, Thành phố đã nâng chỉ tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn, thể hiện quyết tâm chỉnh trang đô thị gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân.

Điều xuyên suốt trong tổ chức thực hiện năm đột phá này là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. UBND Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc.

PV: Trước yêu cầu phát triển rất cao của giai đoạn mới, thông điệp mà ông muốn gửi tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp về quyết tâm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Được: Thông điệp tôi muốn gửi đến toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thành phố là: Lãnh đạo Thành phố cam kết hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đến cùng và lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng và sự lớn mạnh của doanh nghiệp chính là sức mạnh của kinh tế Thành phố. Lãnh đạo Thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bình đẳng; chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đối với Nhân dân, mọi chủ trương, chính sách và hoạt động điều hành của Thành phố đều phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống. Thành phố sẽ tập trung giải quyết đến cùng những vấn đề dân sinh bức xúc, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển một cách thiết thực, công bằng và bền vững. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp ý kiến và giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, đổi mới và khát vọng phát triển, TP.HCM quyết tâm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, vươn lên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương, của cả nước và của Nhân dân Thành phố.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngày 12/11, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ mới Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê Tây Ninh. Ông giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 2/2025 đến tháng 11/2026.