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Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 11:41, 12/11/2026
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VOV.VN - Sáng 12/11, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Văn Được.

Tham dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Văn Được, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

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Ông Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Được và ông Lê Quốc Phong.

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu tham dự kỳ họp đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được.

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Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán tỉnh Tây Ninh. Trình độ chuyên môn thạc sĩ Địa chất học, cử nhân Địa chất, cao cấp lý luận chính trị.

Ông giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 2/2025 đến tháng 11/2026. Trước đó, ông Nguyễn Văn Được từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ) rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An (cũ).

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Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 12/11, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự cuộc họp.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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