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Ông Nguyễn Văn Toàn giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Thứ Năm, 14:58, 02/07/2026
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VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương được tiếp nhận về công tác tại Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Ngày 2/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại buổi Lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tiếp nhận ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương về công tác tại Thành ủy Hà Nội; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

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Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, khối lượng công việc của Ban Nội chính Thành ủy ngày càng nhiều, tính chất ngày càng khó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, thận trọng, khách quan và trách nhiệm cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị ông Nguyễn Văn Toàn trên cương vị mới khẩn trương tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Ban Nội chính Thành ủy; phát huy kinh nghiệm công tác tại Ban Nội chính Trung ương, nhất là kinh nghiệm trong tham mưu, tổng hợp, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đột xuất.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn ông Nguyễn Văn Toàn cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, kỷ cương, tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

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Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Toàn bày tỏ niềm vinh dự được về công tác tại Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính của cả nước. Ông nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu cao, đòi hỏi bản thân phải tiếp tục học hỏi, rèn luyện nhiều hơn nữa.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Toàn khẳng định sẽ khẩn trương tiếp cận công việc, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, khách quan, công tâm, thận trọng trong từng nhiệm vụ; nói đi đôi với làm, làm việc có nguyên tắc, có sản phẩm cụ thể; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong tập thể; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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VOV.VN - Sáng 18/6, tại phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Bà Lê Thị Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

PV/VOV.VN
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