Ông Phan Đình Trạc: Chống oan sai đi liền với chống bỏ lọt tội phạm

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng ban thực hiện Đề án, Trưởng đoàn Công tác số 1 dẫn đầu, làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49 và Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị.

Ông Phan Đình Trạc phát biểu kết luận buổi làm việc.Ảnh: CAND

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33, lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp đã luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan điều tra phải tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các tổ chức luật sư hoạt động tham gia vào quá trình điều tra, truy tố, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa...

Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách về hình sự, tố tụng tư pháp, hỗ trợ tư pháp..., để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, phù hợp với sự phát triển của xã hội trong thời gian tới. Bên cạnh đó, xác định đúng vai trò, vị trí, khó khăn, vất vả của cơ quan điều tra và hoạt động điều tra thi hành án; của người bào chữa và hoạt động bào chữa, của kiểm soát hoạt động tư pháp để có sự quan tâm, đào tạo; lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho đúng mức cả nhân lực, kinh phí và chế độ...

Ông Phan Đình Trạc đề nghị Bộ Công an cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin để chấn chỉnh, xây dựng và xử lý vi phạm của cơ quan và người tham gia tố tụng, kể cả điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và người bào chữa; chống oan sai, đi liền với chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tăng cường phân cấp, phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp dưới theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” cũng như việc ban hành chỉ thị mới về luật sư về công tác cải cách tư pháp./.