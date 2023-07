Ông Phan Đình Trạc: Đẩy nhanh đề án về chấn chỉnh cán bộ đùn đẩy, né tránh

Sáng 13/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, Ban Nội chính Trung ương đã tập trung chuẩn bị chu đáo, có chất lượng nội dung, tài liệu phục vụ phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo và 1 cuộc họp của thường trực Ban Chỉ đạo, nhiều hội nghị lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Hoàn thiện, trình Thường trực Ban Bí thư dự thảo quy định của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”. Đồng thời tập trung nghiên cứu, xây dựng 5 đề án lớn, trong đó có “Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”; Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; Đề án “Giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Ông Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Võ Văn Dũng, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì biên tập, xuất bản, tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư; phối hợp xây dựng tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, giá trị cuốn sách....

Cùng với đó, Ban đã đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo; bám sát vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng tiến độ chỉ đạo, xử lý theo đúng kế hoạch, yêu cầu, như vụ án liên quan công ty Việt Á, Học viện Quân y và các đơn vị, địa phương liên quan, vụ Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương các vụ, đơn vị của Ban Nội chính đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023.

Tuy nhiên, theo ông Phan Đình Trạc, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban vẫn còn một số hạn chế như tiến độ thực hiện một số việc vẫn còn chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Tính chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, tham mưu ở một số đơn vị, lĩnh vực, hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình ở địa bàn còn hạn chế...

Đẩy nhanh đề án nghiên cứu mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Phan Đình Trạc lưu ý cần khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ tốt phiên họp 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các phiên họp, cuộc họp khác.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan liên quan hoàn thiện trình ký ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, trong đó, có Đề án Giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một một phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Đề án Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực...

Ban Nội chính Trung ương cần bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc, chủ động nghiên cứu, tham mưu sâu hơn nữa đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

"Quan tâm theo dõi, đôn đốc các vụ án, vụ việc tách ra ở giai đoạn II. Khẩn trương xử lý các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, địa phương liên quan, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xin ý kiến, các vụ án, vụ việc cấp độ 3...", ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Ông Phan Đình Trạc cũng lưu ý Ban Nội chính Trung ương cần nhạy bén, sâu sát, chủ động hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo những vấn đề nổi lên liên quan an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nắm tình hình, kịp thời phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý một số vụ việc tập trung đông người gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

Cùng với đó tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở địa phương, các bộ ngành Trung ương.