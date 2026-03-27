Ông Trần Duy Đông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Thứ Sáu, 22:11, 27/03/2026
VOV.VN - Ngày 27/3, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh. Theo đó, ông Bùi Đức Hinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Duy Đông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong buổi kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Phú Thọ phát biểu tại kỳ họp.

Theo đó, các đại biểu bầu các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch cùng các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; thực hiện quy trình bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Bùi Đức Hinh, Phó bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ mới gồm các ông, bà: Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Cẩm Phương và Nguyễn Thị Hồng Lâm.

Ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026, tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tại kỳ họp, ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 100% phiếu tán thành.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông, bà: Vũ Việt Văn, Phan Trọng Tấn, Phùng Thị Kim Nga, Nguyễn Huy Ngọc, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ, Nguyễn Khắc Hiếu.

Phát biểu tại kỳ họp ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 15/3/2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được tổ chức thành công tốt đẹp trên địa bàn tỉnh.

Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,91%, thể hiện niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần chính trị cao của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Tag: Trần Duy Đông UBND tỉnh Phú Thọ HĐND Phú Thọ Bùi Đức Hinh lãnh đạo Phú Thọ nhân sự Phú Thọ bầu cử HĐND chính trị địa phương tin tức Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Phú Thọ sẵn sàng cho Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc

Xe đầu kéo lật đè ô tô, xe máy tại Phú Thọ: Nguyên nhân sơ bộ do đi sai phần đường

Xe tải chở đất lật đè ô tô con ở xã Lạc Sơn (Phú Thọ), 2 người tử vong

