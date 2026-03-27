Ông Trần Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả, với 100% số phiếu tín nhiệm của đại biểu có mặt, ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị được tổ chức sau khi ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được Trung ương bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y kết quả bầu cử theo đúng quy trình, quy định của Đảng.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Trần Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Bình. Ông bắt đầu công tác từ năm 1997 tại Chi nhánh Công ty Thương mại miền núi Quảng Bình. Năm 2003, ông chuyển công tác sang Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình với vị trí cao nhất là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sau 3 năm làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, ông Trần Phong trở lại công tác ở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình vào năm 2014, chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra.

Giai đoạn 2016 - 2025, ông Trần Phong lần lượt đảm nhận nhiều vị trí công tác, như Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và cao nhất là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Từ tháng 7/2025, ông Trần Phong được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới), nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 và sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa bầu Bí thư Tỉnh ủy nhằm kịp thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.