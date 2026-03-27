中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trần Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Thứ Sáu, 15:55, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ để bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả, với 100% số phiếu tín nhiệm của đại biểu có mặt, ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị về công tác cán bộ của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Hội nghị được tổ chức sau khi ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được Trung ương bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y kết quả bầu cử theo đúng quy trình, quy định của Đảng.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Trần Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Bình. Ông bắt đầu công tác từ năm 1997 tại Chi nhánh Công ty Thương mại miền núi Quảng Bình. Năm 2003, ông chuyển công tác sang  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình với vị trí cao nhất là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sau 3 năm làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, ông Trần Phong  trở lại công tác ở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình vào năm 2014, chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra.

Giai đoạn 2016 - 2025, ông Trần Phong lần lượt đảm nhận nhiều vị trí công tác, như Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và cao nhất là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chúc mừng ông Trần Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Từ tháng 7/2025, ông Trần Phong được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới), nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 và sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa bầu Bí thư Tỉnh ủy nhằm kịp thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa công tác cán bộ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cử tri phía Nam tỉnh Khánh Hòa mong sớm đồng bộ chính sách sau hợp nhất
Cử tri phía Nam tỉnh Khánh Hòa mong sớm đồng bộ chính sách sau hợp nhất

VOV.VN - Sau khi Khánh Hòa và Ninh Thuận hợp nhất, việc chậm đồng bộ chính sách, nhất là trong lĩnh vực giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đang bộc lộ rõ tại khu vực phía Nam tỉnh. Từ thực tế cử tri mong HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 sớm ban hành chính sách thống nhất, đảm bảo công bằng thụ hưởng.

Cử tri phía Nam tỉnh Khánh Hòa mong sớm đồng bộ chính sách sau hợp nhất

Cử tri phía Nam tỉnh Khánh Hòa mong sớm đồng bộ chính sách sau hợp nhất

VOV.VN - Sau khi Khánh Hòa và Ninh Thuận hợp nhất, việc chậm đồng bộ chính sách, nhất là trong lĩnh vực giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đang bộc lộ rõ tại khu vực phía Nam tỉnh. Từ thực tế cử tri mong HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 sớm ban hành chính sách thống nhất, đảm bảo công bằng thụ hưởng.

Cử tri Khánh Hòa mong sớm triển khai nhà máy điện hạt nhân
Cử tri Khánh Hòa mong sớm triển khai nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Sau khi hoàn thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri Khánh Hòa tiếp tục gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách lớn. Trong đó, triển khai sớm 2 Dự án Nhà máy điện hạt nhân, tiếp tục được các cử tri mong đợi.

Cử tri Khánh Hòa mong sớm triển khai nhà máy điện hạt nhân

Cử tri Khánh Hòa mong sớm triển khai nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Sau khi hoàn thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri Khánh Hòa tiếp tục gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách lớn. Trong đó, triển khai sớm 2 Dự án Nhà máy điện hạt nhân, tiếp tục được các cử tri mong đợi.

Thành công công tác bầu cử, Khánh Hòa sớm tổ chức họp HĐND các cấp
Thành công công tác bầu cử, Khánh Hòa sớm tổ chức họp HĐND các cấp

VOV.VN - Tối nay (15/3), Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra rất thành công, đến 17h tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 99%, 47/65 xã, phường đặc khu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Thành công công tác bầu cử, Khánh Hòa sớm tổ chức họp HĐND các cấp

Thành công công tác bầu cử, Khánh Hòa sớm tổ chức họp HĐND các cấp

VOV.VN - Tối nay (15/3), Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra rất thành công, đến 17h tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 99%, 47/65 xã, phường đặc khu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội