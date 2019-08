Ông Trần Quốc Vượng dự chương trình “Muôn vàn tình thương yêu“

Tối 21/8, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu Truyền hình-Phát thanh trực tiếp với chủ đề: “Muôn vàn tình thương yêu” kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác.

Tham dự chương trình nghệ thuật có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí Thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ, cùng các đồng chí Bí thư trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban, ngành trung ương, địa phương và đông đảo người dân tham dự tại 03 điểm cầu: Hà Nội, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự Chương trình chính luận – nghệ thuật đặc biệt mang tên: “Muôn vàn tình thương yêu".

Chương trình Chính luận-Nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” được thực hiện tại 3 điểm cầu là: Nhà hát VOV (58 Quán Sứ- Hà Nội), Khu Di tích lịch sử quốc gia Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Bến Nhà Rồng- di tích đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh.

Lấy chủ đề từ một câu Bác viết trong Di chúc: “Để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”, chương trình đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ từ lúc sinh thành đến quá trình đi tìm đường cứu nước và giai đoạn cuối đời. Lúc nào tinh thần, ý chí của Người vẫn luôn hướng về đồng bào, về dân tộc.

Thủ pháp xuyên suốt chương trình là những hồi ức, những câu chuyện kể, hoạt cảnh sân khấu ngắn khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hết mực yêu nước, thương dân, yêu thương con người. Người chăm lo xây dựng Đảng, tình đồng chí, sự đoàn kết, gương mẫu trong Đảng. Người yêu cầu “mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư… phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Cùng với phần chính luận-nghệ thuật, các tiết mục âm nhạc, văn nghệ đặc sắc hát về Bác, về Đảng, về đất nước cũng gây nhiều xúc động cho người xem, người nghe. Trong đó, có những màn hợp xướng hùng tráng, tha thiết được các nghệ sĩ nổi tiếng cùng cất lên ở cả 3 điểm cầu Truyền hình – Phát thanh xuyên suốt chiều dài đất nước; có những ca khúc vừa sáng tác trước khi Chương trình diễn ra.

Bạn Đinh Thế Hoàng, nghệ sỹ tham gia chương trình nói:“Em cảm thấy rất vui và rất tự hào được tham gia chương trình lớn kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Đây cũng là lần đầu tiên em được đóng vai là Thiếu tướng Quân đội. Trước đây em cũng đã được tham gia nhiều vai diễn nhưng vai diễn lần này là em thích nhất và cũng là khó nhất đối với em từ trước đến giờ. Sau khi hoàn thành vai diễn em cảm thấy khá hài lòng vì em đã làm hết sức mình để góp thêm vào thành công của chương trình.”



Trong chương trình, còn có 3 vở kịch ngắn được biểu diễn là "Đêm giao thừa" kể lại câu chuyện Bác Hồ đến chúc Tết gia đình chị gánh nước thuê trong đêm 30 Tết ở Hà Nội; "Nỗi đau" nói về những âu lo canh cánh của Bác trong cuộc đấu tranh nhằm gột rửa những cán bộ thoái hoá, tham nhũng ra khỏi hàng ngũ Đảng; "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau" là câu chuyện về tình đồng đội, đồng chí. Những vở kịch này đã tái hiện lại những câu chuyện có thật trong lịch sử nhưng tư tưởng vẫn còn rất mới, rất thời đại về vấn đề xử lý cán bộ tham nhũng hay chấn chỉnh các cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, phải là người đầy tớ của nhân dân đúng nghĩa. Đó cũng là những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đến nay chúng ta vẫn còn noi theo.

Nghệ sỹ Minh Hải, người đóng vai Bác Hồ chia sẻ:“Tôi rất vinh dự được thể hiện vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình Chính luận-Nghệ thuật đặc sắc này, tôi rất tự hào vì chưa thấy có chương trình lớn và đặc biệt như vậy. Với ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, 3 vở kịch ngắn rất hay, rất đúng chủ đề. Sau khi diễn xong, tôi cảm thấy rất hài lòng với vai diễn của mình”



Chương trình Chính luận - Nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” do Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN trực tiếp chỉ đạo; Nhà báo Trần Đăng Tuấn xây dựng kịch bản; Nhà báo-Nghệ sỹ ưu tú Lê Thụy làm Tổng đạo diễn cùng sự tham gia của hơn 200 nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Ca múa Dân gian Nghệ An, Vũ đoàn Âu Cơ, Vũ đoàn Bạch Dương, Vũ đoàn Phương Việt, Dàn hợp xướng Người Sài Gòn…; sự phối hợp sản xuất của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An.

Chương trình đã mang tới những thông điệp, những cảm xúc mãnh liệt khó quên đối với đông đảo công chúng truyền hình, phát thanh trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài../.