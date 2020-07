Ông Trần Quốc Vượng: “Phòng chống ma túy là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm“

Chiều 9/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong công tác phòng chống ma túy thời gian qua; khẳng định, những kết quả trên đã góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội” - ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy đầy cam go, quyết liệt, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an và Bộ đội Biên phòng đã chiến đấu quên mình, anh dũng hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân.

Chính vì vậy, về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, đề nghị cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương cần quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và phức tạp của công tác phòng chống ma túy theo tinh thần Chỉ thị số 36.

Trong đó, phát huy và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng chống ma túy như Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị đã xác định.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tiếp tục tăng cường nhận thức, cảnh báo, nâng cao sức đề kháng của toàn xã hội, nhất là thanh thiếu niên trước hiểm họa ma túy. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cần quan tâm hơn nữa đến giải quyết các vấn đề xã hội trong từng bước phát triển, trong đó trọng tâm là giải quyết các vấn đề liên quan đến ma túy./.