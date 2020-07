Ông Trần Vĩnh Tuyến có vai trò gì ở Uỷ ban nhân dân TPHCM

Đến 15h30 chiều nay (11/7), Cơ quan điều tra, Bộ Công an vẫn đang tiến hành khám xét nơi ở của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM tại chung cư The Manor đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TPHCM.



15h30 chiều 11/7, công an vẫn đang khám xét nơi ở của ông Trần Vĩnh Tuyến

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủỷ TPHCM và một số bị can khác bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Các bị can trên bị điều tra vì những sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).



Liên quan đến vụ việc này, một nguồn tin cho hay, ông Trần Vĩnh Tuyến (55 tuổi, quê Quảng Bình, trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật) hiện là Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Từ tháng 6/1984 - 2/1991, ông Trần Vĩnh Tuyến công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự Phường 7, Quận 1. Sau đó, ông Trần Vĩnh Tuyến lần lượt giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Quận ủy Quận 1, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1, Chủ tịch UBND Quận 1, Bí thư Quận ủy Quận 1.



Từ 3/2014 - 9/2015, ông Trần Vĩnh Tuyến làm Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM. Từ 10/2015 - 4/2016, ông giữ vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Ông Trần Vĩnh Tuyến được Hội đồng nhân dân TPHCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố tháng 4/2016.

Từ tháng 6/2019, ông Tuyến được phân công trực tiếp phụ trách các lĩnh vực tài chính - ngân sách; ngân hàng; quản lý công sản; thương mại, dịch vụ; du lịch; những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; xét duyệt các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách…

Ngoài ra ông Tuyến cũng là người trực tiếp chỉ đạo các đề án, chương trình, công trình: Chương trình cải cách hành chính; Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình phát triển bán buôn, bán lẻ; Chương trình kích cầu đầu tư; Đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế…



Với cương vị Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Tuyến được phân công trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Du lịch, các Công ty Kiểm toán thuộc TPHCM; phối hợp chỉ đạo Cục thuế, Cục Hải quan TPHCM, Kho bạc Nhà nước TPHCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, các Công ty bảo hiểm. Ông Tuyến còn phụ trách các quận: Quận 4, Quận 11, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn và các lĩnh vực, như: bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và cũng là Trưởng ban điều hành đề án "Thành phố thông minh" của TPHCM./.