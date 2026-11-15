Ông Trịnh Văn Quyết dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Hà Đông (Hải Phòng)

Trường THPT Hà Đông được thành lập năm 1976, ban đầu chỉ có 3 lớp với 165 học sinh. Từ những lớp học đơn sơ, thiếu thốn về cơ sở vật chất, bằng sự tận tụy của các thế hệ thầy, cô giáo, ý chí vượt khó của học sinh và sự chung sức của nhân dân địa phương, nhà trường từng bước phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2026-2027, trường THPT Hà Đông có 22 lớp với hơn 900 học sinh. Trong 3 năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đều đạt 100%; kết quả các kỳ thi học sinh giỏi có bước tiến qua từng năm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cựu học sinh nhà trường, dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Hà Đông (TP Hải Phòng).

Bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trường THPT Hà Đông xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giữ vững kỷ cương và xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao tặng trường THPT Hà Đông bức trướng và tặng Bằng khen cho các thầy cô giáo nhà trường có thành tích xuất sắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực con người là yếu tố quyết định, trong đó giáo dục và đào tạo được xác định là lĩnh vực ưu tiên chiến lược. Đặc biệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng đã ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy; phê duyệt Đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 52 chỉ tiêu, 50 nhiệm vụ trọng tâm. Hội đồng nhân dân thành phố cũng ban hành 7 nghị quyết chuyên đề về giáo dục. Thành phố đang triển khai xây dựng mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”, hướng tới môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, kỷ cương, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước.

Ông Lê Văn Hiệu đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trường THPT Hà Đông phát triển; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

"Tôi mong mỗi thầy giáo, cô giáo giữ vững tâm huyết, trách nhiệm và lòng tự trọng về nghề nghiệp, không ngừng tự học, đổi mới phương pháp, tận tâm với học sinh. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải dẫn dắt tư duy, truyền cảm hứng, phát hiện năng lực và bồi dưỡng nhân cách. Công nghệ phải phục vụ giáo dục, không thay thế bản chất của giáo dục", ông Lê Văn Hiệu phát biểu.

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng tập thể Trường THPT Hà Đông.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng tập thể Trường THPT Hà Đông; lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao tặng nhà trường bức trướng và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.