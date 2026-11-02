Phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 50% xã, phường không có ma túy

Chương trình được đề xuất thực hiện trên phạm vi cả nước trong thời gian 10 năm (2026 - 2035), nhằm giải quyết các vấn đề có tính chiến lược, liên ngành, liên vùng về phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến là 45.301,261 tỷ đồng, dự kiến tổng kinh phí thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2031 - 2035 là khoảng 18.151,758 tỷ đồng .

Phiên họp tập trung xem xét chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, đó là hằng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; phấn đấu 100% các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ về ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá; trên 80% số trạm y tế cấp xã trên toàn quốc và 100% cơ sở thực hiện cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; bảo đảm cơ sở vật chất và duy trì điều trị cho ít nhất 50.000 người nghiện các chất dạng thuốc phiện; trên 90% người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người tham gia điều trị nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp về y tế, tâm lý; trên 80% các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện và cơ quan báo chí có lượng độc giả lớn có chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống ma túy và tội phạm; bảo đảm 100% địa phương được cung cấp nội dung tuyên truyền phục vụ công tác truyền thông về phòng, chống tội phạm.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng tình với chủ trương của chương trình, tuy nhiên theo Chủ tịch Quốc hội, điều quan trọng là việc triển khai như thế nào để có kết quả, từ kết quả đó tạo ra hiệu quả thực chất là giảm tội phạm trên tất cả các mặt.

“Chúng ta cần tuyên truyền rõ trong nội bộ và nhân dân để người dân hiểu được. Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, có mục tiêu, lộ trình và giải pháp phù hợp với đặc thù địa bàn trên cả nước; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, kiểm điểm định kỳ theo nhiệm vụ được giao. Cần coi kết quả phòng, chống ma túy và tội phạm là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu. Cần phát huy sức mạnh của toàn dân: người dân là chiến sĩ, gia đình là trận địa, địa phương là pháo đài để đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tên gọi như Chính phủ trình, phù hợp với Nghị quyết số 163 của Quốc hội khóa XV và Kết luận số 56 ngày 24/6/2024 của Bộ Chính trị; thống nhất như Chính phủ trình về mục tiêu và đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cho cả hai giai đoạn trong hồ sơ.

Về các dự án, tiểu dự án thành phần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục rà soát tổng thể, bảo đảm bám sát mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và mục tiêu chủ yếu của chương trình; xác định rõ nội dung ưu tiên trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng địa bàn trong cả nước tránh dàn trải, phân tán nguồn lực. Rà soát các nhiệm vụ giao thoa, tương đồng giữa các dự án, tiểu dự án của chương trình này với các chương trình mục tiêu quốc gia khác để xử lý; đồng thời bố trí nhiệm vụ chi bảo đảm không trùng lặp về nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, sản phẩm đầu ra và kinh phí thực hiện, bảo đảm chương trình đạt hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị rà soát các dự án, tiểu dự án, tránh trùng lặp và phân tán nguồn lực.

“Về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện chương trình, tiếp tục rà soát, thể hiện trong nghị quyết để phân định rõ nhiệm vụ điều chỉnh dự toán, ngân sách, kế hoạch vốn, danh mục dự án đầu tư công và các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ chủ động xử lý. Đồng thời, xử lý các điều khoản chuyển tiếp để không làm gián đoạn chương trình mục tiêu quốc gia về ma túy, nâng cao hiệu quả chung của chương trình”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ: Giữ nguyên hồ sơ đã trình Quốc hội; đồng thời Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra để hoàn thiện chương trình cùng dự thảo nghị quyết khi Quốc hội thảo luận và báo cáo Quốc hội; giao Ủy ban Pháp luật và Tư pháp hoàn thiện báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư chương trình để trình Quốc hội tại đợt 2; giao Văn phòng Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội xếp lịch thảo luận tổ, thảo luận hội trường và lịch biểu quyết thông qua chương trình.