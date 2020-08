Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tập trận bắn tên lửa ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Ngày 31/8, trả lời câu hỏi của một số phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông tin về việc nước này tiến hành tập trận quân sự, bắn tên lửa tại Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:



"Lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc tập trận ở khu vực Biển Đông đã được nêu trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 26/8/2020.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, không có lợi cho hoà bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông"./.