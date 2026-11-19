Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 với chủ đề: "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng":

"Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch Hội nghị,

Thưa các vị lãnh đạo các nền kinh tế APEC,

Thưa quý vị đại biểu,

Trước hết, tôi chân thành cảm ơn Chủ nhà Trung Quốc và Ngài Tập Cận Bình về sự đón tiếp nồng hậu và công tác tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC rất chu đáo, chuyên nghiệp. Cuộc hội ngộ của chúng ta hôm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra tại thành phố Thâm Quyến - biểu tượng của sự phát triển năng động, mở cửa và hội nhập của Trung Quốc và đang mạnh mẽ vươn lên trở thành trung tâm công nghệ cao, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Thưa quý vị,

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trải qua những chuyển đổi mang tính thời đại với nhiều cơ hội và thách thức lớn đan xen, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường hợp tác và gắn kết giữa các nền kinh tế nhằm tận dụng cơ hội và ứng phó các thách thức chung. Nguồn lực và động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chỉ được giải phóng và phát huy khi tri thức, nhân lực và nguồn vốn lưu chuyển thông suốt. Sức chống chịu và năng lực tự cường chỉ thực sự vững chắc khi chuỗi cung ứng, hạ tầng kết nối được vận hành hiệu quả. Chuyển đổi càng sâu sắc, hợp tác và đối thoại càng trở nên cần thiết và cấp bách. Sự nghi kỵ và thiếu hụt lòng tin cần được hóa giải thông qua đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế vì các thách thức chung chỉ có thể được cùng giải quyết bằng hành động tập thể.

Ra đời sau giai đoạn dài thế giới chia cắt và xung đột, APEC là biểu tượng của nỗ lực hàn gắn, kết nối, thúc đẩy đối thoại và hợp tác vì thịnh vượng chung. Trên nền tảng chủ nghĩa khu vực rộng mở, tinh thần đi đầu khởi xướng, tầm nhìn thời đại về phát triển và cam kết mạnh mẽ của 21 nền kinh tế thành viên, APEC đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển vượt bậc của châu Á - Thái Bình Dương.

Trước những biến động sâu sắc của thế giới và khu vực, hơn bao giờ hết, APEC cần khẳng định bản lĩnh và sứ mệnh của mình để giữ vững nền tảng thành công và kiến tạo động lực mới cho tương lai thịnh vượng. Theo đó, tôi xin đề xuất ba ưu tiên lớn sau:

Thứ nhất, tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, ổn định và bền vững; sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược; nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế và cả khu vực. Tôi đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc thúc đẩy tiến trình Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương và Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC giai đoạn mới.

Thứ hai, khai mở những không gian phát triển chiến lược và kiến tạo động lực tăng trưởng mới. Khi mô hình tăng trưởng dựa trên các động lực truyền thống đã tới hạn thì chìa khóa cho phát triển bền vững là sự bứt phá về năng suất của nền kinh tế. APEC cần trở thành vườn ươm ý tưởng, môi trường thử nghiệm tối ưu cho các khuôn khổ thể chế thế hệ mới, các mô hình tăng trưởng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. Đồng thời, thúc đẩy những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp, kinh tế 24/7 nhằm tận dụng mọi dư địa tăng trưởng của khu vực.

Thứ ba, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển. Trong một thế giới vận động không ngừng, sự cạnh tranh và khác biệt quan điểm là khó tránh khỏi. Do vậy, APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở và xây dựng, là nhịp cầu để các bên hóa giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất. Mọi nỗ lực xây dựng đồng thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau.

Thưa Quý vị,

Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng các thành viên APEC xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn."