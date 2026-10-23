Phát huy sức mạnh văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, nhất là Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chiều nay (23/10) tại Hà Nội, Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy sức mạnh văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới”.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tiếp nối tinh thần đó, cần làm rõ hơn cách phát huy các giá trị văn hóa để quy tụ lòng người, củng cố đồng thuận xã hội, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng cống hiến; góp phần chuyển hóa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Trần Thắng cho rằng, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, lòng yêu nước, ý thức về cội nguồn, tình nghĩa đồng bào và tinh thần nhân ái đã nuôi dưỡng sự gắn bó giữa các thế hệ người Việt Nam. Những giá trị văn hóa ấy tạo nên nền tảng tinh thần để quy tụ các tầng lớp nhân dân, cùng vượt qua khó khăn, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đại đoàn kết tạo môi trường và huy động nguồn lực để văn hóa được gìn giữ, sáng tạo, trao truyền và phát triển. Văn hóa và đại đoàn kết vì thế có mối quan hệ gắn bó, tác động và bồi đắp lẫn nhau.

Theo ông Trần Thắng, phát huy sức mạnh văn hóa phải bắt đầu từ việc chăm lo con người, xây dựng môi trường sống lành mạnh, bảo đảm để mỗi người dân có cơ hội tham gia, đóng góp và thụ hưởng. Khi người dân được lắng nghe, được tôn trọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng được quan tâm, niềm tin và sự đồng thuận có thêm cơ sở vững chắc.

"Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, sự đổi mới cần được thể hiện qua khả năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; qua hiệu quả hiệp thương, phối hợp hành động và sự gắn bó thường xuyên với từng địa bàn, từng nhóm xã hội", ông Trần Thắng cho biết.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã cùng nhau trao đổi thảo luận nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn việc phát huy sức mạnh văn hóa trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trước yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Qua đó, đưa ra đề xuất những giải pháp thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Tham luận về giải pháp phát huy giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng trong giáo dục truyền thống và kết nối cộng đồng, ông Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết, là một tỉnh miền núi, Tuyên Quang không chỉ giàu bản sắc văn hóa với sự đa dạng về thành phần dân tộc tạo nên không gian văn hóa phong phú, với nhiều phong tục, tập quán, lễ hội, nghệ thuật dân gian… mà đây còn là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Nơi đây gắn liền với những quyết sách trọng đại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng trong giáo dục truyền thống và kết nối cộng đồng trong thời gian tới, ông Nguyễn Việt Khánh đề xuất cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng.

Theo ông, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, cần chuyển mạnh từ tư duy bảo tồn di sản đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát huy giá trị giáo dục truyền thống và phát triển bền vững.

"Văn hóa, lịch sử cách mạng phải được xác định là nguồn nội lực quan trọng, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và khát vọng phát triển quê hương", ông Nguyễn Việt Khánh cho biết.

Đổi mới giám sát, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách văn hóa VOV.VN - Trong giai đoạn phát triển mới, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.