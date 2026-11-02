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Phát huy vai trò ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào

Thứ Hai, 12:01, 02/11/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/11.

Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ gắn bó, tin cậy giữa Lãnh đạo cấp cao và Quốc hội hai nước trong nhiệm kỳ mới; phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hợp tác song phương. 

Quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất. Đặc biệt, sau khi hai Đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên thăm chính thức, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.     

Các chuyến thăm đề ra định hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tháng 12/2025, hai nước chính thức nâng tầm quan hệ, bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược”, xác lập những nguyên tắc nền tảng và định vị mới cho quan hệ song phương trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hai bên đã ký kết 04 văn kiện nhân dịp kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 48. Riêng 7 tháng đầu năm 2026 có thêm 20 dự án đầu tư vào Lào với số vốn đăng ký đạt 638,3 triệu USD (tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên 7,04 tỷ USD với tổng số 300 dự án. Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn được các thế hệ lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm vun đắp để phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong soạn thảo Hiến pháp và hệ thống pháp luật; kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban Quốc hội; đào tạo chuyên gia, chuyên viên; phối hợp với Chính phủ và Mặt trận trong các vấn đề đối nội và đối ngoại của Nhà nước; hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực và quốc tế đã góp phần to lớn cùng với hệ thống chính trị trong việc xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở mỗi nước thông qua các đoàn trao đổi ở các cấp khác nhau, ký kết các thỏa thuận hợp tác, phê chuẩn các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ đã tạo thành tính chất đặc biệt của quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.

phat huy vai tro ngoai giao nghi vien trong thuc day hop tac viet nam - lao hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. Nguồn: Bộ Ngoại giao

Năm 2025, Quốc hội hai nước đã phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển” nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn giữa hai nước.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân nhằm củng cố quan hệ gắn bó, tin cậy giữa Lãnh đạo cấp cao và Quốc hội hai nước trong nhiệm kỳ mới; phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi nước; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác kinh tế - xã hội, cải cách bộ máy nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật; các vấn đề khu vực và quốc tế mà Việt Nam và Lào cùng quan tâm; tăng cường phối hợp tại AIPA, IPU và các diễn đàn nghị viện quốc tế khác, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Quốc hội hai nước.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai nước, hướng tới kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2027), 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027).

Lê Tuyết /VOV.VN
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