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Phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Thứ Sáu, 09:32, 23/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, tại Quyết định 2031/QĐ-TTg ngày 22/10/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

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Ông Nguyễn Huy Ngọc khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

* Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

PV/VOV.VN
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