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Phê duyệt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thứ Hai, 19:13, 06/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1186/QĐ-TTg phê duyệt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.

3 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng.

10 Ủy viên Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân.

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Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam vào ngày 11/2, mở ra kỳ vọng thu hút dòng vốn toàn cầu và nâng tầm vị thế tài chính của thành phố. Ảnh: VTC News

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng điều hành

Theo Quyết định, Hội đồng điều hành có chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối thống nhất việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi là Trung tâm Tài chính quốc tế) và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế.

Đồng thời, chỉ đạo việc định hướng và xây dựng thể chế, chính sách áp dụng tại Trung tâm Tài chính quốc tế thống nhất, tập trung, xuyên suốt; bảo đảm tính độc lập, chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế trong xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế trên cơ sở điều kiện, tiềm năng và nhu cầu phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Hội đồng điều hành còn có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong tổ chức, hoạt động; bố trí, huy động nguồn lực; hợp tác quốc tế về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế; cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi miễn Chủ tịch Cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng điều hành trong điều hành Trung tâm tài chính quốc tế; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế; chủ động thiết kế, kiến nghị cơ chế chính sách để phát triển sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế; kịp thời đề xuất Hội đồng điều hành xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

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Để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả

VOV.VN - Nền kinh tế nước ta cần nguồn vốn rất lớn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tuy nhiên, tổng dư nợ tín dụng của Việt Nam đã đạt mức có thể dẫn tới rủi ro mà Word Bank đã cảnh báo. Vì vậy, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được kỳ vọng là một trong những kênh dẫn vốn hiệu quả.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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