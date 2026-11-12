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Phiên chất vấn thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành với Chính phủ

Thứ Năm, 09:31, 12/11/2026
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VOV.VN - Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng nay (12/11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Phiên chất vấn lần này tiếp tục thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành với Chính phủ; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong thời gian 1 ngày, Quốc hội tiến hành chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính và Khoa học, công nghệ. Trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan cùng tham gia trả lời, giải trình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

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Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng nay (12/11).

Các nội dung thuộc hai nhóm vấn đề chất vấn đã được một số đại biểu Quốc hội quan tâm, phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 30 và 31/10/2026, đã có 19 đại biểu thảo luận về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, 11 đại biểu thảo luận về các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp, thể hiện rõ trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trước cử tri, Nhân dân đối với việc thực hiện các cam kết, nhiệm vụ được giao và những chuyển biến sau các phiên chất vấn trước đó.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng nay (12/11).

Phiên chất vấn lần này tiếp tục thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, quán triệt tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo là: Phải nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội để đi vào thực chất, sắc bén hơn, tránh hình thức. Tập trung vào các điểm nghẽn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Cần làm rõ trách nhiệm và biện pháp phối hợp giải quyết

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực hiện Nghị quyết số 263 của Quốc hội thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và khóa 15 về giám sát chuyên đề và chất vấn. Trong gần 1 năm thực hiện, nhiều nhiệm vụ đã được Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thành, có sản phẩm cụ thể, như: tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tài chính, đầu tư, phát triển thị trường vốn; ban hành danh mục các nền tảng số dùng chung quốc gia, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu và chuẩn hóa thông tin thuê bao di động; hoàn thiện chính sách trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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Phiên khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng nay (12/11).

Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ đang được tiếp tục thực hiện như: phát triển thị trường vốn, tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; các dự án lưới điện và thị trường điện cạnh tranh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến; chính sách về nông nghiệp, môi trường, đô thị, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ; cải cách tiền lương, phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện pháp luật, thi hành các bản án, quyết định hành chính, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và thực hiện kết luận thanh tra.

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Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng nay (12/11).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu thảo luận tránh trùng lặp những nội dung đã được giải trình đầy đủ; tập trung vào những vấn đề còn chưa rõ, chưa được giải trình; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp; các thành viên Chính phủ trả lời thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp, thời hạn thực hiện. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành, cần làm rõ trách nhiệm và biện pháp phối hợp giải quyết.

“Trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, thẳng thắn, tôi tin tưởng rằng, phiên chất vấn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Lê Tuyết/VOV
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