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Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố Đồng Nai nhận nhiệm vụ mới

Thứ Ba, 12:22, 10/11/2026
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VOV.VN - Thường trực Thành ủy Đồng Nai vừa công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, điều động Phó Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhận nhiệm vụ mới.

Sáng 10/11, Thường trực Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy. Đồng thời, bổ nhiệm ông giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 10/11/2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

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Ông Lê Trường Sơn phát biểu trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm 

Ông Lê Trường Sơn (SN 1976), có quá trình trưởng thành từ công tác Đoàn và từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt: Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (cũ); Bí thư Thành ủy TP.Đồng Xoài, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước cũ. Tháng 3/2025, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Sau khi sáp nhập tỉnh Bình Phước vào Đồng Nai, từ tháng 7/2025 đến nay, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai.

Trước đó, ngày 2/11, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cũng đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Đảng ủy phường An Lộc.

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng phường An Lộc công bố quyết định điều động ông Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy phường An Lộc. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Trần Văn Mi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Ông Trần Văn Mi phát biểu nhận nhiệm vụ mới (ảnh: xã An Lộc)

Ông Trần Văn Mi (SN 1968). Ông từng là Bí thư phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cũ; Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước cũ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ. Tháng 7/2025 sau khi Bình Phước hợp nhất với Đồng Nai, ông làm Phó Chủ tịch HĐND TP.Đồng Nai.

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Cán bộ Đồng Nai làm việc xa nhà có thể nhận thêm 10 triệu/tháng

VOV.VN - Sau quyết định quan trọng của HĐND tỉnh Đồng Nai, nhiều cán bộ làm việc xa nhà, được điều động, luân chuyển sẽ nhận mức hỗ trợ lên tới 4,5 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, chế độ đãi ngộ cho lực lượng không chuyên trách và cấp xã, thôn, tổ dân phố cũng được nâng lên đáng kể.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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