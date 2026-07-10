Phó Chủ tịch nước dâng hương, tặng quà gia đình chính sách tại Tây Ninh

Đoàn công tác đã đến thăm Khu Di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã dâng hoa, dâng hương tại Đài Tổ quốc ghi công, thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích (Ảnh: T.H)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Khu di tích (Ảnh: T.H)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho gia đình chính sách (Ảnh: T.H)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi chính quyền địa phương và các gia đình chính sách, trao tặng 30 phần quà cho các gia đình.

Đoàn công tác đã tham quan Nhà trưng bày tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tìm hiểu về quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân địa phương qua các thời kỳ.

Đoàn công tác tham quan Khu di tích (Ảnh: T.H)

Bình Thành là địa danh lịch sử, gắn với nhiều sự kiện quan trọng của quân và dân Long An trước đây (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đây là vùng căn cứ cách mạng, che chở, nuôi giấu nhiều cán bộ, chiến sĩ.

Hiện nay, Khu Di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lưu giữ 100 bia ghi danh với 26.183 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Di tích vẫn bảo tồn nhiều công trình, hiện vật có giá trị lịch sử như: khu làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Long An trước đây, nơi sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều dấu tích hố bom còn lại từ thời chiến....