Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ.

Ngày 25/10, tiếp tục chuỗi hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến công tác đến Baku, Azerbaijan tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 18 Phong trào Không liên kết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội kiến Phó Tổng thống Ấn Độ Muppavarapu Naidu.

Vui mừng gặp lại Phó Tổng thống Ấn Độ Naidu chỉ vài tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Bạn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ rất hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 9/2016. Để đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 15 tỷ USD vào năm 2020.



Hoan nghênh hãng hàng không Indi Go của Ấn Độ đã mở đường bay thẳng đầu tiên giữa hai nước, với chặng bay Kolkata - Hà Nội từ ngày 3/10 vừa qua, Phó Chủ tịch nước đề nghị Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy các hãng hàng không tăng cường kết nối và sớm khai thác các đường bay thẳng khác giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hãng hàng không của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cũng hoan nghênh đầu tư của các doanh nghiệp Ấn Độ vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như năng lượng, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp chất lượng cao và dầu khí. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, phối hợp tại các diễn đàn đa phương cùng là thành viên, nhất là Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết và các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN - Ấn Độ.

Nhắc lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến thăm Việt Nam dự đại lễ Vesak tháng 5/2019, Phó Tổng thống Ấn Độ Naidu bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực, nhất là trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Phó Tổng thống Naidu khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ, và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific).

Về vấn đề Biển Đông, Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS)./.