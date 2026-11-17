Đến dự và chung vui với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư phường Rạch Giá còn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo tỉnh An Giang.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,23%; du lịch đón gần 23,5 triệu lượt khách.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư phường Rạch Giá

Đối với Liên khu dân cư phường Rạch Giá, với quy mô 6 khu phố, hơn 7.000 hộ và trên 26.000 nhân khẩu, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự tham gia tích cực của người dân trong các phong trào thi đua. Đến nay, toàn liên khu chỉ còn 6 hộ nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa tại các khu phố đạt trên 96%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Nhiều mô hình thiết thực như “Hũ gạo tình thương”, “Hẻm xanh - sạch - đẹp”, “Camera an ninh trật tự” tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn.

Nhấn mạnh vai trò của đại đoàn kết và văn hóa trong phát triển bền vững, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục củng cố sự đồng thuận trong nhân dân; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, văn hóa sông nước, biển đảo; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống và bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên, nhằm xây dựng hình ảnh An Giang xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, thân thiện, mến khách; trước hết, góp phần chuẩn bị tốt cho APEC 2027 tại Phú Quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho đại diện hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu.

Đối với phường Rạch Giá, cần tiếp tục xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, nghĩa tình; phát huy vai trò tự quản của nhân dân, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và môi trường biển, góp phần xây dựng Rạch Giá trở thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, hiện đại, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nói chung, phường Rạch Giá nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh: "Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn lao, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Để hòa vào khát vọng chung đó, An Giang phải nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, biến những tiềm năng, lợi thế, trong đó có tinh thần đoàn kết, những giá trị văn hóa đặc sắc thành động lực để xây dựng quê hương, bắt kịp tiến trình phát triển của đất nước".

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư phường Rạch Giá

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần cán bộ và nhân dân liên khu phố; trao quà cho đại diện hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá cũng có những phần quà tặng cho các hộ gia đình tiêu biểu; biểu dương, tôn vinh và khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 của Cụm dân cư số 3, phường Rạch Giá không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa, truyền thống đại đoàn kết mà còn tạo thêm động lực mạnh mẽ để nhân dân phường Rạch Giá vững bước trên con đường đổi mới và phát triển.