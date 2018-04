Phó Chủ tịch nước gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2018 được tổ chức tại Sydney, ngày 26/4/2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop, Trưởng đoàn Australia tại Hội nghị.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự thu xếp chu đáo và trọng thị của nước chủ nhà Australia; chúc mừng những thành tựu nổi bật của Australia, nhất là về tăng trưởng kinh tế và nâng cao vai trò, vị thế ở khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop

Bộ trưởng Julie Bishop hoan nghênh Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị, bày tỏ tin tưởng đoàn Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp tích cực, mang lại thành công chung cho Hội nghị; cho biết phía Australia rất hài lòng và đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Xuân Phúc cũng như sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia do Australia lần đầu tiên đăng cai tổ chức tháng 3 vừa qua.

Trao đổi về quan hệ song phương, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Australia; cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược sẽ tạo cơ sở cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa. Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop khẳng định, Việt Nam là một trong các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Australia; đánh giá cao việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao thời gian vừa qua; đề nghị hai bên phối hợp xúc tiến các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần đầu tiên như đã thỏa thuận.

Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop khẳng định: Australia luôn đề cao tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. (Ảnh:TTXVN)

Phó Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về hợp tác thương mại và đầu tư, theo đó kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trên 7% mỗi năm, đạt gần 6,5 tỉ USD năm 2017; Australia có 412 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ USD; đánh giá cao ODA của Australia dành cho Việt Nam; đặc biệt, công trình cầu Cao Lãnh do Australia tài trợ sẽ hoàn thành đúng tiến độ, hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop vào khánh thành trong tháng 5/2018. Phó Chủ tịch nước nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, coi đây là các thế mạnh của hai nước nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Australia trong triển khai Kế hoạch Colombo Mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở Australia đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của Australia; cho biết Australia luôn sẵn sàng hợp tác xử lý các vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến Việt Nam cũng như quan hệ hai nước trên cơ sở các quy định và chính sách của Australia.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Phó Chủ tịch nước cảm ơn Australia đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong Năm APEC 2017 và ủng hộ Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop khẳng định Australia luôn đề cao tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước đã có cuộc gặp với ông David Hurley, Thống đốc bang New South Wales. Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những thành tựu ấn tượng của bang New South Wales, đặc biệt, có tốc độ tăng trưởng cao nhất Australia, đóng góp hơn 30% tổng sản phẩm quốc nội của Australia.

Thống đốc bang New South Wales David Hurley mời Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm quan vườn tại trụ sở Thống đốc bang New South Wales

Thống đốc đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong công tác nữ và bình đẳng giới; cho rằng sự tham gia của đoàn Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu không những khẳng định sự phát triển của phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần truyền cảm ứng cho phụ nữ Australia và thế giới.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với bang New South Wales, nhất là về thương mại-đầu tư; cho rằng với tiềm lực công nghiệp, nông nghiệp, tài chính và dịch vụ hàng đầu thế giới, New South Wales sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, trở thành địa phương đi đầu trong thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Đã từng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Australia giai đoạn 2011-2014 và có nhiều đóng góp cho hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia, Thống đốc David Hurley có nhiều tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đối với Việt Nam; khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện cho các địa phương Việt Nam sang tìm hiểu và thiết lập hợp tác với bang New South Wales. Thống đốc cũng đánh giá cao cộng đồng người Việt tại địa phương; nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm bảo đảm cộng đồng người Việt đoàn kết, hợp tác, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ Việt Nam- Australia./.