Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tham quan quy trình sản xuất, trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật vẽ hoa văn trên gốm Chu Đậu. Đây là dòng gốm truyền thống có lịch sử gần 600 năm, từng theo các thương thuyền đến nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện, các hiện vật gốm Chu Đậu được lưu giữ tại 46 bảo tàng thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2026 đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đây là dấu mốc khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trải nghiệm làm gốm Chu Đậu.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, văn hóa ngày càng phát huy vai trò kết nối các quốc gia, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Việt Nam luôn coi trọng ngoại giao văn hóa, mong muốn tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, các di tích lịch sử văn hóa, các làng nghề truyền thống, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội của mỗi nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy bình đẳng giới, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham quan quy trình làm gốm Chu Đậu.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, thành phố Hải Phòng và bày tỏ ấn tượng trước những sản phẩm gốm tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.