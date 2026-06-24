Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không ngừng phát triển, từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu của cả nước. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, Bảo tàng đã xây dựng được hệ thống sưu tập phong phú, với gần 21 nghìn hiện vật quý giá, phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, trong đó có 9 Bảo vật quốc gia. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng... được lưu giữ tại đây không chỉ có giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn là những chứng tích lịch sử, văn hóa quý báu, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Toàn cảnh buổi lễ

Trong những năm gần đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đưa di sản mỹ thuật Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam xác định tiếp tục, đổi mới nội dung và hình thức trưng bày, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục phục vụ công chúng, phát triển các sản phẩm trải nghiệm sáng tạo, thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nâng cao năng lực nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, tu sửa phục chế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường giao lưu, quảng bá Mỹ thuật Việt Nam ra thế giới; đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu, góp phần lan tỏa rộng rãi các giá trị mỹ thuật Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm các tác phẩm mới có giá trị, mang hơi thở đương đại, làm phong phú thêm bộ sưu tập của Bảo tàng; chú trọng công tác bảo quản và phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật, đưa mỹ thuật đến gần hơn với đời sống xã hội thông qua các không gian trải nghiệm và không gian sáng tạo của Bảo tàng, có thể là không gian thực và kể cả trên không gian số; góp phần truyền tải các giá trị thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao đời sống tinh thần của con người Việt Nam.

“Bảo tàng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong chuyên môn nghiệp vụ bảo tàng, đặc biệt là trong trưng bày và phát huy các giá trị tác phẩm mỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng thông minh, thân thiện, dễ tiếp cận với công chúng, nhất là giới trẻ; đồng thời, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; mở rộng hợp tác quốc tế với các bảo tàng mỹ thuật, trung tâm nghệ thuật trong khu vực và thế giới; phối hợp tổ chức các triển lãm, giao lưu nghệ thuật nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa mỹ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới, sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý hiện vật, trưng bày, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam.