Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, biển là không gian sinh tồn, phát triển và hội nhập của dân tộc Việt Nam, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong kỷ nguyên mới, xây dựng kinh tế biển là một trong những động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch nước đánh giá Khánh Hòa là vùng đất hội tụ nhiều giá trị tiêu biểu của biển, đảo Việt Nam với đường bờ biển dài, nhiều vịnh biển đẹp, hệ sinh thái phong phú và bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc. Đây là điều kiện rất thuận lợi để địa phương trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch biển chất lượng cao và cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại đêm khai mạc Festival Biển 2026

Theo Phó Chủ tịch nước, qua hơn hai thập kỷ với 10 kỳ tổ chức thành công, Festival Biển Khánh Hòa đã vượt ra khỏi khuôn khổ một lễ hội địa phương để trở thành sự kiện văn hóa, kinh tế và đối ngoại có ý nghĩa quốc gia. Festival góp phần tôn vinh văn hóa biển, đảo Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy du lịch, kinh tế biển và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị: "Cần tiên phong thực hiện chuyển đổi xanh đối với kinh tế biển; kết hợp hài hòa giữa khai thác và bảo tồn, giữa quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, không gian biển, gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, cần xây dựng du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm chất lượng cao, giàu bản sắc; đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định thương hiệu du lịch biển Việt Nam trên bản đồ thế giới".

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, chủ đề "Sắc màu Đại dương - Vươn tầm quốc tế" không chỉ là thông điệp của Festival mà còn thể hiện khát vọng phát triển của Khánh Hòa trong không gian phát triển mới. Phát triển từ biển theo hướng xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, Khânh Hòa đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, là trung tâm dịch vụ, du lịch và kinh tế biển có vị thế quốc tế.

"Chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế” là thông điệp của Festival, đồng thời thể hiện lựa chọn phát triển: muốn đi xa, phải giữ được bản sắc; muốn vươn tầm, phải nâng cao chuẩn mực trong từng việc chúng ta làm. Tầm vóc quốc tế được tạo nên bằng chất lượng, sự tin cậy và trải nghiệm. Du khách đến với Khánh Hòa vì cảnh đẹp; trở lại vì chất lượng dịch vụ và tình người. Thước đo chúng tôi hướng tới là sự hài lòng và mong muốn trở lại", ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định.

Đêm khai mạc diễn ra hoành tráng, ấn tượng

Festival biển Khánh Hòa 2026 được tổ chức trong bối cảnh du lịch tăng trưởng mạnh. 6 tháng đầu năm, Khánh Hòa đón hơn 11,9 triệu lượt khách, trong đó có hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế. Khánh Hòa cũng đã kịp ra mắt Nền tảng du lịch số, đồng thời tổ chức hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy du lịch và tăng cường kết nối với bạn bè quốc tế.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Khánh Hòa: Festival Biển nâng tầm thương hiệu điểm đến VOV.VN - Festival Biển Khánh Hòa 2026 (17-19/7) với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế” sẽ nâng tầm quy mô, ứng dụng công nghệ hiện đại và kết nối văn hóa biển đảo đặc sắc. Giám đốc Sở VHTTDL Thái Thị Lệ Hằng đã chia sẻ với VOV Tây Nguyên về những điểm mới và kỳ vọng lớn từ sự kiện này.