Phát biểu khai mạc Chương trình, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Liên hoan dân ca người cao tuổi toàn quốc năm 2026 là hành trình nghệ thuật đặc biệt và giàu cảm xúc. Từ hàng ngàn tiết mục xuất sắc tại các hội diễn từ cấp cơ sở, thôn, tổ dân phố đến cấp tỉnh và qua vòng thi diễn tại 6 khu vực.

Đây là diễn đàn nghệ thuật rộng lớn để sưu tầm, diễn xướng, giữ gìn các điệu lý, câu hò, làn điệu quan họ, hát xoan, ca trù, ví giặm, then xòe, cồng chiêng, bài chòi…tạo sân chơi văn hóa với tinh thần lành mạnh, bổ ích, giúp người cao tuổi thực sự sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi trong đời sống và xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi toàn quốc là hoạt động cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

"Đêm công diễn diễn ra hôm nay càng trở nên đặc biệt khi được tổ chức trong chuỗi các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các bác, các cụ là những diễn viên người cao tuổi không chuyên, không chỉ mang về thủ đô Hà Nội những giai điệu dân ca mượt mà, sâu lắng mà còn mang theo tấm lòng, niềm tin, tình yêu quê hương đất nước và ngọn lửa nhiệt huyết của hàng triệu người cao tuổi Việt Nam...", ông Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Tại chương trình công diễn, 11 đội thi xuất sắc đã thể hiện những tiết mục văn nghệ mang đậm chất quê hương, từ nét duyên mộc mạc của đồng bằng Bắc bộ, thanh âm rộn ràng của núi rừng Việt Bắc cho đến điệu ví dặm ân tình miền Trung, sức sống lạc quan của sông nước phương Nam. Tất cả cùng hòa quyện trong dòng chảy cội nguồn thắm đượm tình quê, tôn vinh nghĩ tình quê hương, cùng vẻ đẹp cống hiến của các thế hệ người cao tuổi.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Người cao tuổi trao quà, Bằng khen tặng 11 đội nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc.

Mặc dù nhiều nghệ nhân, diễn viên tuổi đã cao, tóc đã bạc nhưng khi bước vào lên sân khấu bằng niềm đam mê và tâm huyết sắt son, các cụ, các bác đã thể hiện những phần những phần trình diễn vượt qua khuôn vượt qua khuôn khổ của một liên hoan thông thường. Những khúc ca về tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước, là tiếng lòng tri ân Đảng, Bác Hồ kính yêu và là bức tranh sinh động phản ánh đời sống tinh thần phong phú, lạc quan của người cao tuổi Việt Nam.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà của Chủ tịch nước cho 11 đội nghệ thuật tham gia chương trình công diễn.