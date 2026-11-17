Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sáng 17/11, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Vĩnh Bình A, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Cùng dự Ngày hội có đại diện bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các sở ngành của tỉnh; lãnh đạo xã và đông đảo bà con nhân dân ấp Vĩnh Bình A.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại ngày hội.

Ấp Vĩnh Bình A có gần 300 ha diện tích tự nhiên, với 955 hộ, gần 3.200 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, mua bán, dịch vụ và lao động phổ thông. Dù đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, năm 2026, nhân dân trong ấp cơ bản đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; năng suất lúa từ 6,5–7 tấn/ha; trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa. Tinh thần đoàn kết, tương trợ được phát huy thông qua các hoạt động chăm lo người khó khăn, xây dựng giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường.

Các mô hình tự quản tiếp tục duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các đoàn thể vận động Nhân dân phát triển kinh tế, tham gia hoạt động cộng đồng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Xúc động khi được tham dự Ngày hội này, bà Huỳnh Thị Bạch Phượng, ấp Vĩnh Bình A, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nói: "Khi Nhà nước quan tâm, vấn đề xây dựng cầu đường thay đổi rõ nét. Hộ nghèo còn rất ít, chỉ 4 hộ thôi. Người dân ấp Vĩnh Bình rất vui mừng khi được đón lãnh đạo Trung ương về thăm địa phương".

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tặng quà cho gia đình nghèo, gia đình chính sách

Phát biểu tại Ngày hội này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng ngày hội Đại đoàn kết năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đây là dịp để khẳng định vai trò của văn hóa – nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình; đồng thời, sự đoàn kết, gắn bó của nhân dân chính là môi trường để những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ và phát huy.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, những giá trị văn hóa truyền thống được vun đắp từ tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tinh thần sẻ chia và đoàn kết cộng đồng. Trên quê hương Đồng Tháp – Sen hồng, truyền thống yêu nước, cách mạng cùng nét đẹp hào sảng, chân thành, trọng nghĩa tình của người Nam Bộ chính là bản sắc văn hóa và nguồn lực cho phát triển.

Đồng chí vui mừng trước những kết quả xã Lấp Vò và ấp Vĩnh Bình A đạt được, như thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; năng suất lúa từ 6,5 đến 7 tấn/ha; trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tinh thần đoàn kết, tương trợ trong phát triển kinh tế, chăm lo người khó khăn, xây dựng giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường tiếp tục được phát huy. Các mô hình tự quản góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước thăm gian hàng bánh dân gian của địa phương Lấp Vò

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương tập trung củng cố khối đoàn kết, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập; quan tâm gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn. Đồng thời, chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tiếp tục chung sức xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống.