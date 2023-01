Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, địa phương xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết Lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Trong năm, Quân khu 9 tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo cho các đối tượng bảo đảm chất lượng, kết quả chung đạt khá, riêng huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi; vi phạm kỷ luật, mất an toàn năm 2022 giảm so với năm 2021. Lực lượng Dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đạt 1,26% so với dân số.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền và phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 9 có nhiều đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, Các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình, nhất là mô hình “Tết quân dân”, với tổng kinh phí hơn 273 tỷ đồng; xây dựng được 834 căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết” (trong đó quỹ Quân khu 125 căn).

Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Quân khu và Bộ đội Biên phòng trên địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; duy trì tốt việc trao đổi thông tin, hoạt động tuần tra, kiểm soát chung, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, trên biển.

Đối với công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2023, ngoài tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, Quân khu và các đơn vị, địa phương đã xuất quỹ phúc lợi cho bộ đội ăn thêm; thăm, chúc Tết các đơn vị, đối tượng chính sách, cán bộ cấp cao nghỉ hưu và các hoạt động; thăm, tặng quà đối tượng chính và các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự, với số tiền gần 77 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã được trong năm 2022; Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương; đặc biệt là các Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình; xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên hướng biên giới, biển, đảo, các địa bàn trọng điểm. Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2023, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán 2023. Tăng cường giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật cho bộ đội. Làm tốt công tác tác; làm tốt chức năng “đội quân công tác”, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo… để bộ đội yên tâm công tác, gắn bó, xây dựng đơn vị.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đón một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và đạt được nhiều thắng lợi mới.

Trước đó, đoàn công tác đã đến chúc Tết, tặng 600 phần quà cho các hộ nghèo, công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP. Cần Thơ./.