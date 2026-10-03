Phó Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm tính khả thi của chính sách

Chỉ đạo về chất lượng thẩm tra và tính khả thi của chính sách

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh các lĩnh vực thuộc Ủy ban phụ trách đều gắn trực tiếp với quyền con người, quyền công dân và đời sống xã hội. Do đó, trong quá trình thẩm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban đặc biệt quan tâm đến quyền, lợi ích của người dân, bám sát yêu cầu phát triển đất nước và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn; đồng thời nâng cao chất lượng thẩm tra, không né tránh những vấn đề khó, làm rõ cơ sở và tính hợp lý của từng phương án, chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: "Cần đặc biệt quan tâm đến tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của chính sách. Trong điều kiện nhiều đạo luật được sửa đổi, bổ sung cùng một thời điểm, mỗi dự án luật phải được đặt ra trong tổng thể hệ thống pháp luật và các chính sách có liên quan, không để việc sửa một luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nhưng lại làm phát sinh điểm nghẽn mới ở luật khác. Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, có tác động rộng, cần khai thác đầy đủ kết quả khảo sát thực tiễn, ý kiến chuyên gia và đối tượng chịu tác động, bảo đảm chính sách khi ban hành thực sự khả thi và đi vào cuộc sống".

Thảo luận về các Dự án Luật

Trong sáng cùng ngày, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã cho ý kiến đối với 3 Dự án Luật, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Quan tâm đề xuất mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, hiện nay đang nghiên cứu tới nhóm Grab, nhóm taxi và các nhóm đối tượng. Bà Trần Thị Thanh Lam phân tích: "Ví dụ như Grab thì tỷ lệ người lao động phải đóng góp cho nền tảng số là 39%, G7 là 10%. Tức là tùy theo loại hình nhất định, nhưng tỷ lệ rất cao và thu lại của người lao động không nhiều. Nên sợ nhất là việc chúng ta đưa vào nhưng quá sức đối với đối tượng. Mình quan tâm họ nhưng cuối cùng lại là một gánh nặng với họ, gây áp lực cho việc đóng. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát để tính toán lại".

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Về cơ chế điều tra và điều tra lại đối với tai nạn lao động, đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Minh (TP Đà Nẵng) kiến nghị: “Người lao động hoặc thân nhân của họ dựa vào đâu để thực hiện được quyền khiếu nại, để đề nghị điều tra lại nếu họ không biết được kết quả điều tra? Vì vậy, tôi đề nghị dự thảo bổ sung theo hướng: Người lao động hoặc thân nhân của người lao động được thông báo kết quả, kết luận điều tra; trường hợp có căn cứ cho rằng kết quả điều tra chưa khách quan, chưa xác định đầy đủ nguyên nhân hoặc trách nhiệm thì có quyền đề nghị cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, điều tra lại theo thẩm quyền”.