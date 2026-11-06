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Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Điện Biên

Thứ Sáu, 20:35, 06/11/2026
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VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Thị Liễm, 95 tuổi, Đảng viên Chi bộ bản Noong Nhai, Đảng bộ phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên vừa vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trực tiếp trao Huy hiệu cho đảng viên lão thành. Cùng dịp này, 21 đảng viên khác thuộc Đảng bộ phường Mường Thanh cũng được trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mức từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.

Theo Quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Liễm, sinh tháng 5/1931, quê quán xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng, vào Đảng ngày 14/10/1948, chính thức ngày 18/4/1949, được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 7/11/2026.

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Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chứng kiến Đảng viên Nguyễn Thị Liễm ký nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Liễm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông nhấn mạnh, đồng chí Liễm vào Đảng trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, khi đất nước còn chưa thống nhất, độc lập, tự do vẫn là khát vọng của cả dân tộc.

Khoảng năm 1959, từ quê hương Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Liễm lên Điện Biên, trở thành một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên tham gia xây dựng kinh tế mới, xây dựng nông trường trên địa bàn tỉnh. Dù không đảm nhiệm những chức vụ cao, đồng chí đã bền bỉ, cần mẫn đóng góp công sức cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.

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Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Đỗ Văn Chiến, những đóng góp bình dị nhưng bền bỉ của các đảng viên lão thành là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay học tập, noi theo. Mỗi đảng viên cần tiếp tục giữ vững lời thề trước Đảng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng vững mạnh.

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Đảng viên Nguyễn Thị Liễm xúc động phát biểu tại buổi lễ

Chúc mừng 21 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng trong dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận số năm tuổi Đảng mà còn là sự ghi nhận những đóng góp xứng đáng của mỗi đảng viên đối với Đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương nơi công tác, cư trú; đồng thời thể hiện danh dự, uy tín và niềm tin mà nhân dân gửi gắm.

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Trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mức từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Đảng bộ phường Mường Thanh

Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, trách nhiệm, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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