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Phó Chủ tịch Quốc hội dự Lễ Tuyên dương 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc

Thứ Bảy, 22:29, 24/10/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nồng nhiệt chúc mừng tấm gương 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu vinh dự được tuyên dương, đề nghị tổ chức công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động phát huy kết quả đã đạt được.


Tối nay (24/10) tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức chương trình Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng lãnh đạo các ban, ngành đơn vị.

10 công nhân tiêu biểu được tuyên dương không chỉ vững vàng về chuyên môn, tay nghề mà còn luôn chủ động tìm tòi, đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giá trị, góp phần tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao năng suất lao động và làm lợi cho doanh nghiệp.

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Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn

Sự hiện diện của những công nhân đến từ nhiều ngành nghề cho thấy, tinh thần đổi mới không giới hạn trong một lĩnh vực hay vị trí công việc. Từ môi trường sản xuất công nghiệp đến kỹ thuật hàng không, từ cơ khí chế tạo đến chế biến thủy sản và may mặc, người lao động đều có thể đóng góp vào quá trình nâng cao hiệu quả hoạt động bằng kiến thức, kinh nghiệm và sự chủ động trong công việc.

Anh Nguyễn Đức Toàn, Bệnh viện Đa khoa U Minh, Cà Mau xúc động chia sẻ, lần đầu tiên được đặt chân ra Hà Nội, đặc biệt khi lần này được là 1 trong 10 công nhân tiêu biểu của cả nước nên rất tự hào, phấn khởi. Đây là dấu mốc rất đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Còn chị Trần Thị Vân, Xí nghiệp Veston Hà Nội vui mừng cho biết, vinh dự được đứng trong đội ngũ 10 công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026, bản thân thấy rất xúc động tự hào và đây là niềm vui lớn nhất cuộc đời. “Sau gần 20 năm công tác tại Xí nghiệp Veston Hà Nội, tôi đã nhận thấy giá trị của con người lao động và dần khẳng định được vị thế của công nhân Việt Nam trong thời đại mới”, anh Toàn chia sẻ.

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Chị Trần Thị Vân (cầm hoa đứng giữa) chụp ảnh kỷ niệm cùng Phó Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và đồng nghiệp

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn mong muốn, 10 công nhân tiêu biểu được tuyên dương khi trở lại nơi làm việc, sẽ chia sẻ, lan tỏa ý nghĩa của chương trình cũng như tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến để niềm vui của 10 người trở thành động lực của hàng triệu người để hằng năm lại có thêm thật nhiều những gương mặt công nhân Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao và hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức sự kiện rất ý nghĩa này. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nồng nhiệt chúc mừng 10 tấm gương xuất sắc tiêu biểu vinh dự được tuyên dương.

Từ diễn đàn này, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tổ chức công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đề ra giải pháp thiết thực, vận động và hướng dẫn đoàn viên, công nhân, người lao động thực hiện tốt hơn nữa 4 nhiệm vụ trọng tâm

Thứ nhất, mỗi đoàn viên, công nhân, người lao động cần hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, làm chủ công nghệ, chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thực chất tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam hướng mạnh về cơ sở.

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Ông Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương 10 công nhân tiêu biểu

Thứ ba, kỳ vọng chương trình Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần vượt khó vươn lên của đoàn viên, công nhân và người lao động cả nước. Thứ tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải nắm vững tình hình, kết quả hoạt động của hệ thống công đoàn từ trung ương đến địa phương, cơ sở khi sắp xếp các tổ chức trong hệ thống chính trị và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh nếu có, đảm bảo hoạt động của công đoàn liên tục, thông suốt, sát với cơ sở, gắn bó với đoàn viên, công nhân và người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tin tưởng phát huy đức tính tốt đẹp của công nhân và người lao động Việt Nam yêu nước, cần cù sáng tạo, đoàn kết, đồng tâm, tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, cùng với sự tập hợp vận động hướng dẫn của tổ chức công đoàn, nhất định công nhân Việt Nam không chỉ làm ra sản phẩm cho hôm nay mà còn góp phần sáng tạo tương lai cho đất nước.

Bích Ngọc/VOV1
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