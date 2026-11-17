Ngày 17/11, tại Thủ đô Manila (Philippines), trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã cùng Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên AIPA, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Tổng Thư ký AIPA Chem Chem Widhya chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino G. Dy III.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino G. Dy III.

Tại cuộc chào xã giao, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các Trưởng đoàn chúc mừng và cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2026; bày tỏ tin tưởng Đại hội đồng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần phát huy vai trò của các Nghị viện thành viên trong xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động, lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino G. Dy III nhiệt liệt chào mừng các Trưởng đoàn và hai Tổng Thư ký đến Manila tham dự Đại hội đồng; cảm ơn các Nghị viện thành viên đã ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Hạ viện Philippines trên cương vị Chủ tịch AIPA-47 cũng như Chủ tịch ASEAN 2026.

Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên AIPA chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino G. Dy III.

Chủ tịch AIPA-47 nhấn mạnh, trước những thách thức đan xen trong khu vực, các nghị viện cần phát huy vai trò lập pháp, giám sát; thúc đẩy nội luật hóa các cam kết ASEAN, góp phần thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tại Đại hội đồng lần này, các đoàn sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, phụ nữ, thanh niên và công tác nội bộ của AIPA. Chủ tịch AIPA-47 bày tỏ tin tưởng Đại hội đồng sẽ góp phần tăng cường đoàn kết, tin cậy và đồng thuận giữa các Nghị viện thành viên.

Đại hội đồng AIPA-47 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/11/2026 với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”. Đại hội đồng lần này dự kiến xem xét kết nạp Quốc hội Timor-Leste trở thành thành viên chính thức thứ 11 của AIPA.