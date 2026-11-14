Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp lãnh đạo Quốc hội Lào và Campuchia

Ngày 14/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, nhân dịp tham dự Phiên đối thoại lần thứ 15 giữa Lãnh đạo ASEAN và Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap.

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chúc mừng Lào về những thành tựu quan trọng đạt được trong triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tổ chức thành công Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa X, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ý nghĩa, kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone (2-5/11/2026); đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, sớm triển khai cụ thể kết quả chuyến thăm cũng như các thỏa thuận đã đạt được giữa hai Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp xúc song phương với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack trong khuôn khổ AIPA lần thứ 15

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh trên cương vị mới; trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam đã đón tiếp trọng thị Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân trong chuyến thăm vừa qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; cho biết đầu tư của Việt Nam vào các dự án kết nối giao thông, nông nghiệp góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Lào, mong muốn hai bên triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm.

Thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 2 và việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị hai Quốc hội tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử mới được bầu. Trên cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp xúc song phương với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác nghị viện thực chất, hiệu quả, góp phần tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; rà soát, cập nhật Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 5/2022 để xem xét ký trong năm 2027. Theo đó, hai Quốc hội sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phát huy hợp tác giữa các Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, Nhóm Đại biểu Quốc hội nữ và Hội đồng nhân dân các địa phương; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, tổ chức chính quyền địa phương, chuyển đổi số nghị viện; phối hợp giám sát các dự án hợp tác trọng điểm. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và Hội đồng Liên Nghị viện Pháp ngữ (APF).

Nhân dịp năm 2027 hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chúc mừng những thành tựu to lớn Campuchia đạt được thời gian qua, trong đó có việc tổ chức thành công Hội nghị Liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) tháng 8/2026. Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự quan tâm, chuẩn bị chu đáo của Campuchia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (15-16/11); bày tỏ tin tưởng Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp xúc song phương với Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap chúc mừng những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra. Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia cho rằng trao đổi thường xuyên giữa hai Quốc hội góp phần củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác; đề nghị cụ thể hóa kết quả các cuộc gặp cấp cao thông qua các ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và cơ quan giúp việc của hai Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát ngân sách, giám sát thi hành pháp luật và xây dựng Quốc hội điện tử.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia ủng hộ đẩy mạnh thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế, tháo gỡ rào cản pháp lý, thủ tục đối với lưu thông hàng hóa qua biên giới; tiếp tục xây dựng biên giới Campuchia - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ nguồn nước sông Mê Công.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước, đặc biệt là hợp tác giữa hai Quốc hội có nhiều bước tiến quan trọng, thực chất. Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, cả song phương và bên lề các diễn đàn đa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại AIPA, IPU, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; sớm ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp xúc song phương với Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Cheam Yeap trong khuôn khổ AIPA lần thứ 15

Hai bên cũng thảo luận việc thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó có hợp tác quốc phòng - an ninh, phối hợp chặt chẽ phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là buôn bán ma túy, buôn người, lừa đảo trực tuyến; sớm thống nhất Đề án “Cơ chế hợp tác kinh tế mới nhằm liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia”, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD; triển khai điểm kết nối tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh.

Nhân dịp năm 2027 hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, trong đó có giao lưu giữa nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, góp phần giáo dục truyền thống hữu nghị, đoàn kết cho thế hệ trẻ.