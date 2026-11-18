Chúc mừng các thành tựu phát triển của Bahrain hướng đến “Tầm nhìn kinh tế 2030”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Bahrain; đề nghị Bahrain, với cương vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Hợp tác các nước vùng Vịnh (GCC) 2026, ủng hộ và thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - GCC.

Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các doanh nghiệp Bahrain mở rộng hợp tác tại Việt Nam, mong muốn đón Quỹ Đầu tư Mumtalakat vào hoạt động tại Trung tâm Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bahrain tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Bahrain, hợp tác phát triển ngành Halal, năng lượng, hóa chất, sản xuất và sửa chữa tàu biển. Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong muốn Bahrain tiếp tục cấp học bổng cho cán bộ Việt Nam sang học tập tại Bahrain; thúc đẩy hợp tác du lịch hai chiều để góp phần tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước; nghiên cứu thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp song phương Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Đại biểu Bahrain bên lề AIPA 47

Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain Ahmed Abdulwahed Qaratatin bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995; mong muốn tăng cường trao đổi thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Arab Saudi kiêm nhiệm Bahrain để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, nhất là thương mại, tài chính - ngân hàng, năng lượng, điện tử, AI, chuyển đổi số, du lịch và giao lưu nhân dân. Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain nhất trí với đề xuất của Quốc hội Việt Nam về tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát thực thi chính sách và hoàn thiện thể chế; đề nghị hai bên nghiên cứu mở cơ quan đại diện ở hai nước để tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả thời gian tới.

Đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội gặp gặp song phương đoàn Hội đồng Đại biểu Bahrain bên lề AIPA 47

Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghị viện thông qua hoạt động trao đổi giữa các nghị sĩ, đại biểu quốc hội hai nước; tiếp tục tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương nghị viện, trong đó có AIPA, IPU. Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chia sẻ với những thiệt hại của Bahrain do tác động của xung đột tại Trung Đông; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng giá trị của hòa bình, nhất quán ủng hộ giải quyết các mâu thuẫn, khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Phó Chủ tịch Hạ viện cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Việt Nam, khẳng định Bahrain luôn đề cao khoan dung và cùng tồn tại hòa bình; cho biết sẽ nỗ lực điều phối để thực hiện tốt cả hai vai trò Chủ tịch GCC và Chủ tịch Liên đoàn Arab, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hội đồng Shura (Thượng viện) và Chủ tịch Hội đồng Dân biểu (Hạ viện) Bahrain thăm Việt Nam.