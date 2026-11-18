Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Algeria, người bạn thân thiết của Việt Nam tại châu Phi; đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ Việt Nam - Algeria, đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2025, tạo xung lực mới để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên thúc đẩy mở cửa thị trường cho mặt hàng thế mạnh của nhau; phía Algeria tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án hợp tác dầu khí của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động ổn định, hiệu quả tại Algeria; mở rộng hợp tác về nông nghiệp, khoa học công nghệ, y tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp song phương Phó Chủ tịch Hạ viện Algeria bên lề AIPA-47

Phó Chủ tịch Hạ viện Algeria Ahmed Badr El Islem Belguet trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam đối với nhân dân Algeria trong suốt lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do; khẳng định luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam. Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Phó Chủ tịch nhấn mạnh Việt Nam là “một trong những hình mẫu tốt nhất về sự phát triển”; nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước tương xứng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược, cũng như các đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, năng lượng, sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nghị viện trong việc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất; nhất trí tăng cường phối hợp giám sát, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; nâng cao vai trò của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Algeria và Algeria - Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất sẽ duy trì trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan chuyên môn và nghị sĩ hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và ASEAN với Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Ả-rập.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Algeria thăm chính thức Việt Nam. Phía Algeria trân trọng cảm ơn và bày tỏ mong muốn được đón tiếp các đoàn cấp cao của Việt Nam sang thăm Algeria thời gian tới.