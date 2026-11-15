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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Quảng Ninh

Chủ Nhật, 19:56, 15/11/2026
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VOV.VN - Chiều 15/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân liên khu phố 17, 18 và 19, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh.

Thời gian qua, 3 khu phố 17, 18 và 19 (phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh) duy trì hiệu quả nhiều mô hình, phong trào như “Xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp - an toàn - văn minh - trách nhiệm”, “Chủ nhật xanh”… Cả 3 khu phố đều giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%. Từ đầu năm đến nay, các khu phố đã hỗ trợ 71 gia đình khó khăn; tặng quà hơn 500 trẻ em, học sinh với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Hiện có 141 hộ được vay vốn phát triển kinh tế, tổng dư nợ hơn 13 tỷ đồng.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân các khu phố. Những kết quả này cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân cùng chung ý chí, cùng hành động thì những việc khó cũng có thể trở thành hiện thực.

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Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng Quỹ khuyến học của phường Cẩm Phả

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm văn hóa; phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy tín; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa người dân với cấp ủy, chính quyền; quan tâm đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, biến tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư. Mỗi người dân bắt đầu từ những việc làm cụ thể, cùng xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

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Người dân các khu phố thi nấu cơm và cùng nhau chung vui trong bữa cơm đại đoàn kết

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng liên khu phố 17, 18 và 19 sẽ tiếp tục là một trong những khu dân cư tiêu biểu, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa phường Cẩm Phả trở thành một trung tâm kinh tế - văn hóa năng động của thành phố Quảng Ninh. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao tặng Quỹ khuyến học phường Cẩm Phả 50 triệu đồng và 20 suất quà cho các gia đình có công, gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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