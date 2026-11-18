Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng những kết quả nổi bật Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được trong 164 năm hoạt động; đồng thời bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước cũng như những nỗ lực của hai Chính phủ và Quốc hội trong những năm qua góp phần tạo nên mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hướng tới nâng cấp mối quan hệ giữa hai quốc gia lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả hợp tác tốt đẹp, thực chất giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua; đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả, thiết thực giữa hai cơ quan, tin tưởng rằng hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng gắn bó, hiệu quả trên các lĩnh vực chuyên môn.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán của Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Bên cạnh đó, tin tưởng chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này sẽ mở ra những hướng hợp tác quan trọng giữa hai cơ quan kiểm toán, cũng như có thể tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến hoặc đào tạo online, các khóa trao đổi kiểm toán viên đến học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa hai bên.

Đánh giá cao việc cơ quan kiểm toán hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, tạo khuôn khổ vững chắc để tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với bề dày truyền thống lịch sử lâu đời của Tòa Thẩm kế, Kiểm toán nhà nước Việt Nam có thể học hỏi những kinh nghiệm quý báu của Tòa Thẩm kế trong công tác chuyên môn kiểm toán, đào tạo cán bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao trong lĩnh vực kiểm toán để nâng cao hiệu quả của kiểm toán.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng tin tưởng, mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai cơ quan ngày càng gần gũi, hiệu quả, thiết thực hơn, tương xứng với quan hệ ngoại giao truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.