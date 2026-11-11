Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Tà Số.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi giữa núi rừng vùng cao bản Tà Số, các đại biểu và nhân dân đã cùng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc Mông như: giã bánh giầy, múa khèn, đánh tu lu, ném pao…

Các hoạt động thiết thực đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, đồng lòng của bà con dân bản trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp.

Ông Mùa A Di, Bí thư chi bộ bản Tà Số báo cáo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Mùa A Di, Bí thư chi bộ bản Tà Số, phường Mộc Châu bày tỏ phấn khởi năm đầu tiên tổ chức kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam: "Ngày hội Đại đoàn kết đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dòng họ, làm cho ngày hội ngày càng trở nên ý nghĩa. Đây cũng là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và từng bước nâng cao thu nhập".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại ngày hội.

Sau sáp nhập, bản Tà Số hiện có hơn 300 hộ, gần 2.000 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Mông. Đến nay, bản Tà Số không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 54 triệu đồng/người/năm. Sau hơn 6 năm phát triển du lịch cộng đồng, nơi đây đã đón khoảng 600.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 12 tỷ đồng.

Ghi nhận những thành tựu đã đạt được của bản Tà Số, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương tinh thần đoàn kết và những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà, động viên cán bộ và nhân dân bản Tà Số tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của đồng bào dân tộc Mông; luôn tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau; biết chia sẻ, cảm thông, giải quyết những bất đồng trên tinh thần xây dựng, không để những mâu thuẫn nhỏ ảnh hưởng đến tình đoàn kết trong cộng đồng.

Mỗi gia đình hòa thuận, mỗi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, cả bản đồng lòng sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để xây dựng bản Tà Số ngày càng bình yên, no ấm và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia các hoạt động văn hóa cùng người dân.

Bản Tà Số cần khai thác hiệu quả những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông để phát triển du lịch cộng đồng, nghề thủ công và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mỗi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn phải là chủ thể trong việc gìn giữ, phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng hình ảnh quê hương. Đặc biệt, cần tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động tận dụng sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời nỗ lực vươn lên bằng chính sức lao động, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của cộng đồng, hướng tới xây dựng bản Tà Số ngày càng phát triển.

Niềm vui, phấn khởi của người dân bản Tà Số trước những đổi thay của bản làng, đời sống ngày càng được nâng cao.

Đối với Tà Số, cần khai thác hiệu quả lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và bản sắc văn hóa dân tộc Mông để phát triển du lịch cộng đồng, nghề thủ công, sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm việc làm và thu nhập. Mỗi người dân không chỉ là người hưởng lợi mà còn là chủ thể gìn giữ, quảng bá những giá trị văn hóa và xây dựng hình ảnh quê hương. Điều quan trọng là tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động tận dụng sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền để vươn lên bằng chính sức lao động, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của mình.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã khen thưởng và tặng quà 1 tập thể, 20 gia đình, cá nhân tiêu biểu.