Năm 2026, tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình trọng điểm; GRDP 9 tháng tăng hơn 5,5%; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 5.700 tỷ đồng, đạt hơn 120% dự toán Trung ương giao và hơn 113% dự toán HĐND tỉnh giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nổi bật, tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 3 dự án đường bộ cao tốc, trong đó có dự án cao tốc Mộc Châu – Sơn La - Điện Biên đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, giúp mở ra mạng lưới giao thông liên vùng, phá thế độc đạo của Quốc lộ 6 và kết nối thông suốt vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Để dự án sớm triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, tôi đề nghị tỉnh ủy Sơn La chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, các Ngành, hoàn thiện nhanh thủ tục đầu tư, đặc biệt là cần khẩn trương và làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; bên cạnh đó cần chủ động rà soát, đầu tư các tuyến đường kết nối từ cao tốc vào vùng sản xuất, khu du lịch, nhà máy chế biến, cũng như chuẩn bị sẵn nguồn vật liệu và nhân lực tại địa phương để phục vụ triển khai dự án.

Cũng tại Hội nghị, cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào các vấn đề như: Đầu tư kết cấu hạ tầng; bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường; chế độ, chính sách và điều kiện hoạt động của cơ sở sau sắp xếp.

Các đơn vị trong khối thi đua số 5 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng quà trị giá 1 tỷ đồng để thực hiện chương trình An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện UBND tỉnh và UBND các xã, phường, các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các vấn đề còn tồn tại để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu đầy đủ, tổng hợp để báo cáo Quốc hội và các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã nhận đỡ đầu trong 5 năm cho 2 cháu ở xã Mai Sơn; các đơn vị trong khối thi đua số 5 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng quà trị giá 1 tỷ đồng để thực hiện chương trình An sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.